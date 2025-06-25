樂天桃猿再迎6連戰 教頭盼年輕選手多向老將學習

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（中央社記者楊啟芳新北25日電）中職進入上半季最後一個星期補賽週，樂天桃猿面臨第2週的6連戰考驗，教頭古久保健二表示，雖然林智平等老將扮演重要角色，不過也會更換陣容，盼年輕選手多向老將學習。

樂天桃猿上星期就打了6連戰，這週補賽週同樣是6連戰考驗，因此桃猿隊比賽陣容做出微調，今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手的賽事，年輕小將陳佳樂、董順傑都先發出賽。

古久保健二賽前表示，「因為是6連戰，想要讓身體狀況比較好的選手，多放一點進來（陣容），不管是投手、野手。」古久保健二也提到，包括上週這幾場比賽都是由林智平、林泓育、余德龍等資深選手扮演重要角色，「但他們身體疲勞度會比較多一點。」

古久保健二提到，比賽後段換上去的選手也都非常努力，「今天比賽一樣是想盡辦法拿下比賽，大家有共同的目標，球隊會慢慢愈來愈好。」

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古久保健二也指出，年輕選手要學習怎麼觀察比賽，「技術方面也是，像德龍這些有經驗的選手，知道自己的工作，知道自己在球隊是哪一種類型的選手，隨時都在觀察場上狀況，這個場面要做什麼其實他們都很了解。」

今天賽前桃猿隊上半季淘汰指數剩3，仍有一絲機會，今天雖然與墊底球隊悍將交手，古久保健二仍說：「對面陣容變比較年輕，當然會很想贏，對我們來說情報也比較少，如果對面年輕球員不去想結果、全力衝，對我們來說是滿恐怖的。」（編輯：李亨山）1140625