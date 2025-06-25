航警局攜手研發光影像辨識系統 盼強化機場安檢

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）航空警察局指出，113年起攜手科研單位研發X光圖檔影像AI數位分析系統，目前進行測試，盼透過科技導入，疏解人流壓力，保障旅客飛航安全也增進違禁物品查緝效能。

航警局今天發布新聞稿表示，為加速機場通關時間，提升安檢效能及紓緩安檢人力，與科研單位合作，自主研發「X光圖檔影像AI（人工智慧）數位分析系統」，將AI影像識別技術導入X光機行李檢查設備，藉由學習訓練，透過掃描行李內物品的形狀、紋理、材質及有機無機特性，有效識別危安（險）物品等違禁物。

有關X光圖檔影像AI數位分析系統，航警局指出，目前可辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍（子彈）及爆裂物類等危安（險）物品，就連大麻、K他命等毒品也可透過AI辨識，將持續透過累積影像分析訓練，未來也將應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，提升安檢效能。

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航警局表示，目前系統已進行測試，預期啟用後以每季新增辨識3種毒品及10種危安（險）物品為目標持續精進，盼協助安檢人員迅速辨識可疑物品，降低人為誤判及旅客等候時間。AI辨識系統也可整合各國不同危安（險）物品等違禁品規範，透過影像與技術融合學習，建立預警機制，提供更多元化的解決方案。

航空警察局長廖恆裕表示，危安（險）物品及新興毒品層出不窮、走私毒品手法日益翻新，警方安檢設備及技術也須與時俱進，航警局在113年初就已著手AI技術的研發導入，今年研發成果已趨成熟，隨著技術持續更新，預期AI未來將在安檢查驗中成為重要輔助工具。（編輯：戴光育）1140625