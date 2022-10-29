金門大橋通車3 / 國內最長跨徑脊背橋 金門大橋寫下工程新頁

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全長5.4公里的金門大橋將於10月底通車，這項工程歷經5任縣長將近30年才興建完成，曾被諷刺為選舉時浮起來，選後沉下去的「選舉浮橋」，如今終於橫亙於金門本島與烈嶼之間的水道，把不知分開幾萬年的大、小金門島連接起來。這座大橋不僅是海上新的地標，也為金門整體發展帶來無可估量的前景。

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金門大橋通車3（中央社記者黃慧敏金門29日電）國內第1座大規模跨海橋梁─金門大橋通車了，它不但是台澎金馬最長跨徑脊背橋，樁帽基礎採鋼箱圍堰方式施工，更是台灣地區首次採用的工法，施工經驗可做未來海事橋梁工程標竿。

金門大橋西起烈嶼后頭湖埔路，東迄金寧鄉湖下慈湖路，全長約5.4公里，其中跨海段長4.77公里。縣府工務處表示，這是台灣地區第1座大規模跨海大橋，因海象和地質因素，工程難度之高寫下台灣橋梁史新頁。

大橋橋面淨寬15公尺，雙向各布設1線汽車道及1線人行、自行車道。依橋梁位置區分主橋、邊橋及引橋三部分。主橋為五塔六跨預力箱形梁脊背橋，採懸臂工法設計，最大跨徑200公尺，全長1050公尺。

引橋為等深預力箱形梁橋，主要跨徑50m，兩端總長3000公尺，共13單元，採支撐先進工法施工；邊橋為變梁深預力箱形橋，每側長360公尺，兩側全長720公尺，採懸臂工法設計。

以往號稱「台灣第一長」跨海大橋的澎湖第2代跨海大橋，85年3月完工通車，總長2494公尺，連接澎湖白沙及西嶼兩大島。交通部表示，相較於澎湖跨海大橋，金門大橋是台灣地區首座大規模跨海大橋，工程艱鉅非澎湖跨海大橋可比擬。

交通部高速公路局說明，金門大橋包含大、小金端引橋和主橋、邊橋計11座墩柱，共有532支基樁；計劃總經費近新台幣97億元，主橋跨徑200公尺為國內最大跨度脊背橋，工程跨越最深23公尺、潮差6公尺海域。

縣府工務處說明，大橋海底為堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一，大口徑基樁貫入岩盤，必須突破惡劣海象限制，克服海流、波浪、潮差問題，另外還有颱風、東北季風、霧季等特殊環境挑戰。此外，在高雄興達港打造的376個預鑄節塊運抵金門時，還得面對海上運輸不確定因素。

特別的是，深槽區主、邊橋樁帽基礎採鋼箱圍堰方式施工，是首次採用的工法。承包商採深槽區大型海域平台，主橋採替代方案預鑄節塊吊裝工法，引橋增加雙邊構台採用門形天車，以及鑽掘組合工法，建構穩定安全作業空間，減少高空和海面作業時及降低施工風險。

承商必須克服快速的金烈水道海流、強勁東北季風，在海中完成組裝作業，下放過程還需抵抗4000噸的海水浮力，技術層級、施工難度之高，為台灣橋梁工程首見。東丕營造除自有3艘大型平台船及2艘動力拖船外，再購買2艘新加坡籍800噸及650噸起重船投入施工。

歷經5任縣長、8任交通部長，金門大橋終於在今年完成不可能的任務。前交通部長林佳龍表示，金門大橋寫下台灣橋梁工程新頁，寶貴的施工經驗可做為未來淡江大橋、馬祖南北竿跨海大橋等橋梁工程標竿。（編輯：孫承武）1111029