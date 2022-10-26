金門大橋歷經12年終完工 30日開放通車

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部高速公路局今天說，24日已辦理金門大橋通車前履勘，相關改善事項可於28日完成，交通部長王國材指示30日開放通車。

高公局今天發布新聞稿，金門大橋工程於24日辦理通車履勘，就路面排水、交通工程、交通控制系統及機電照明等與通車相關項目進行現場勘驗，經高公局與廠商及監造單位檢討，評估影響通車部分的事項，可於28日改善完成，高公局昨天已將勘驗及檢討結果通知金門縣政府。

交通部長王國材昨天也邀集高公局及相關單位舉行視訊會議，聽取高公局簡報說明金門大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性，在高公局說明可於10月28日完成改善後，王國材指示，為讓關心金門大橋的鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，決定金門大橋30日開放通車。

金門大橋西起烈嶼后頭地區、東迄於金寧鄉慈湖地區，路線全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上。

金門大橋計畫在2010年就核定，經歷重新發包，2次修正建設計畫，第3手承包商2016年接下未完成的70%工程後終於完工。（編輯：陳政偉）1111026

金門大橋計畫主軸為「七分觀光、三分交通」，經由穩定陸運運輸，串聯大、小金門主要公路系統，聯結大、小金門成完整區域，均衡區域發展。圖為施工人員20日進行金門大橋伸縮縫工程，工程進入最後的收尾階段。中央社記者徐肇昌攝 111年10月22日