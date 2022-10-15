金門老兵召集令活動開跑 軍醫團打響第一炮

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2022金門老兵召集令15日正式啟動，將持續至12月15日，當年在國軍花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位服務的老兵和眷屬等人首日熱烈響應。中央社記者黃慧敏攝 111年10月15日

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門老兵召集令今年進入第5年，回金完成任務申領專屬紀念品的活動今天開跑，當年在國軍花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位服務的老兵和眷屬，打響回金第一炮。

金門縣觀光處發布新聞表示，一早就有老兵到尚義機場服務櫃台報到，即便不同梯，彼此仍如多年未見的故友重逢，開懷暢聊打招呼，宛如新兵入伍報到場面重現，熱鬧非凡，也為年度壓軸旅遊活動開紅盤。

首日響應活動的團體是一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬共87人，分別從台灣各縣市趕到金門集結。當年他們分別在花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位行醫，在醫療資源匱乏的年代，肩負金門醫療保健重任，貢獻卓著，今天又率先以盛大陣容報到，力挺老兵召集令活動，令人感動。

金門觀光處長丁健剛表示，縣府在台灣各地老兵社團活動推介「老兵召集令」獲得回響，也促成包括今天軍醫老兵揪團重返英雄島，陸續還有外島兵俱樂部、六三八金砲兵、金西師、金東師、南雄師、大膽守備隊等，都紛紛傳來揪團返金參與活動的計畫。

丁健剛說，縣府歡迎更多老兵回到他們心目中的第二故鄉重遊敘舊，找回滿滿的回憶，也感謝老兵持續熱愛金門這塊土地。

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觀光處指出，縣府推出回金完成任務申領專屬紀念品的活動，有「就是邀再來」、「九宮任務獲好禮」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津樂道」，並暫定12月4日辦理「金門大橋行軍」。比照歷年提供富有紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和精美紀念品，還有近250家特約店家提供優惠，一起盛情歡迎老兵。

觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文、身分證件及活動期間來金機票，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品：專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟和「金門草綠服記憶」繪本等，活動到12月15日。（編輯：郭諭儒）1111015