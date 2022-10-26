迎接金門大橋通車 2023金門馬拉松賽道更新

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金門縣政府26日召開記者會，由秘書長陳祥麟（右5）、教育處長黃雅芬（中）等人共同主持，宣布2023金門馬拉松將配合金門大橋通車，賽道重新規劃，引領跑友穿過大橋，從金門本島跑至烈嶼鄉，見證歷史。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣政府今天宣布，2023金門馬拉松2月11日、12日登場，配合金門大橋通車，賽道重新規劃，將引領跑友穿過大橋，從金門本島跑至烈嶼鄉，見證歷史。11月11日下午6時報名。

金門縣政府下午召開記者會，秘書長陳祥麟和教育處長黃雅芬、金門縣體育會理事長唐麗輝和中華民國路跑協會秘書長陳華恆共同主持。

陳祥麟致詞表示，金門馬拉松對金門產業占有重要地位，也是最能吸引外來觀光客參與、金門最亮麗的路跑運動盛事，特別的是金門大橋預定10月30日通車，明年金門馬拉松把大橋納入跑線，將成為世界少有的跨橋馬拉松，除了飽覽大、小金門風光，也可遠望廈門景色，相信會吸引更多跑友，再造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的報名秒殺盛況。

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陳華恆表示，2023金門馬拉松海報主視覺設計，以活潑與充滿年輕色彩的插畫為設計主題，整體構成由左下角的金門大橋向外延伸，路途有迎向日出衝線而過的跑者，並將具金門特色建物如風獅爺、古厝、城牆等元素環繞其中；大小金的代表物置放兩端，讓風獅爺與風雞形成相對望意象，透過大橋形成連結感。

路跑協會說明，2023金門馬拉松由5公里的休閒組打前鋒，2023年2月11日上午8時30分從行政院金馬聯合服務中心（原福建省政府）前廣場開跑；10公里、半程馬拉松21.0975公里和全程馬拉松42.195公里，於2月12日上午7時出發。競賽組人數6000人，休閒組8000人。（編輯：郭諭儒）1111026