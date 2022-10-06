金門大橋通車在即網傳贈紀念酒 縣府：假消息

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）倍受矚目的金門大橋通車在即，近日金門地區傳聞設籍金門的民眾可獲贈兩罐通車紀念酒。金門縣府今晚澄清表示，這是有心人士散播的假消息，如涉及不法，縣府將予以追究。

縣府發布新聞指出，為慶祝金門大橋通車，配合享譽國際的金門高粱酒，目前對相關酒品的產製有三項規劃，一是致贈建橋有功人員，如總統、院長、部會首長及重要貴賓的贈酒。其次，金門縣陶瓷廠推出限量6000瓶，每瓶新台幣2800元的大橋主題紀念酒，並預計中旬在陶瓷廠門市開放民眾訂購，售完為止。

此外，縣府發言人吳伯揚表示，金酒公司針對銷售通路為金門酒類盤商（俗稱菸酒牌商）批售及金酒公司直營門市規劃的大橋紀念酒品，將在通車前一週公告配售，數量為10萬盒。

吳伯揚表示，近日坊間及網路社群轉傳提及，金門大橋通車紀念酒已灌裝完畢，兩罐一盒，一瓶是2012年大橋開工酒，一瓶是新酒，設籍金門的民眾即可獲贈；縣府澄清相關內容都不是事實，恐為有心人士刻意傳播「假消息」，呼籲任何人切莫因特定目地，傷害金酒公司並操弄純樸的金門民眾，若涉不法情事，縣府將依法追究。

連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋，全長5.4公里，經過10年的建造，預定10月底通車。（編輯：管中維）1111006

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