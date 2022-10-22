金門大橋傳30日通車典禮 高公局24日履勘後決定

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推動超過10年的金門大橋已完工，交通部高速公路局22日表示，24日辦理履勘後，會再敲定通車典禮時間。圖為19日金門大橋情形。中央社記者徐肇昌攝 111年10月22日

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（中央社記者汪淑芬、黃慧敏台北22日電）推動超過10年的金門大橋已完工，近日傳30日舉行通車典禮；交通部高速公路局長趙興華今天接受中央社記者訪問時未證實或否認，只說24日辦履勘後，再敲定通車典禮時間。

金門大橋計畫2010年核定，經歷重新發包，2次修正建設計畫，第3手承包商2016年接下未完成的70％工程後終於完工。

金門大橋9月發現在小金門端引橋箱梁外側鋼筋有外露情形，高公局雖曾說明不影響主體結構安全，但金門縣議會表達不要為通車而通車。

金門大橋計畫2010年核定，經歷重新發包，2次修正建設計畫，第3手承包商2016年接下未完成的70%工程後終於完工。圖為金門大橋19日施工情形。中央社記者徐肇昌攝 111年10月22日

金門大橋計畫主軸為「七分觀光、三分交通」，經由穩定陸運運輸，串聯大、小金門主要公路系統，聯結大、小金門成完整區域，均衡區域發展。圖為施工人員20日進行金門大橋伸縮縫工程，工程進入最後的收尾階段。中央社記者徐肇昌攝 111年10月22日

烈嶼鄉芋頭季上午在烈嶼東林複合式體育場開幕，金門縣長楊鎮浯表示，金門大橋一定會在安全無虞情況下即刻通車。

行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志說，明年芋頭季將是大橋開通後首次，屆時大家不用再舟車勞頓。

金門大橋計畫主軸為「七分觀光、三分交通」，經由穩定陸運運輸，串聯大、小金門主要公路系統，聯結大、小金門成完整區域，均衡區域發展，整合分配大、小金門醫療資源，帶動地方整體繁榮與進步及促進觀光產業。

金門大橋西起烈嶼后頭地區、東迄於金寧鄉慈湖地區，路線全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上。（編輯：李明宗）1111022

2022烈嶼鄉芋頭季22日上午在烈嶼東林複合式體育場開幕，金門縣長楊鎮浯表示，金門大橋一定會在安全無虞情況下即刻通車。中央社記者黃慧敏攝 111年10月22日