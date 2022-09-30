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議長籲金門大橋勿為通車而通車 縣府：未指定時間

2022/9/30 15:44（9/30 15:51 更新）
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金門縣議會議長洪允典（前左2）30日率議員會勘金門大橋工程現況，他表示，安全第一，不要為通車而通車。中央社記者黃慧敏攝 111年9月30日
金門縣議會議長洪允典（前左2）30日率議員會勘金門大橋工程現況，他表示，安全第一，不要為通車而通車。中央社記者黃慧敏攝 111年9月30日
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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣議員今天會勘金門大橋，議長洪允典表示，安全第一，不要為通車而通車；縣長楊鎮浯也說，安全一定是通車的主要考量，從未指示一定要在10月22日烈嶼鄉芋頭節時通車。

台灣地區首座高風險性及高技術性的長跨距海上橋梁，在7月22日完成全橋合攏，目前進行最後的橋面AC鋪築、橋護欄施工、伸縮縫施工、預力套管灌漿、路燈照明及交控系統施工作業。

洪允典和議員楊永立等人，今天在縣府相關主管及施工團隊陪同下，現勘大橋工程，關切工程最新進度；工務處表示，到9月下旬，實際工程進度97.71%，已接近最後完工通車階段。

針對近日民眾關心大橋前標廠商遺留小金端引橋箱型梁外側有鋼筋外露情形，縣府表示，持續請代辦機關交通部高公局嚴格要求防範，並立刻進行橋梁耐久性、長期防蝕及結構安全影響的巡檢修繕，消除民眾疑慮。

金門「一鄉鎮一特色」的烈嶼鄉芋頭季活動預定10月22日登場。有關大橋通車時程， 洪允典表示，大橋合攏後經過初複驗，一般需時4個月才能通車，並說，安全第一，不要為通車而通車。

對此，楊鎮浯透過縣府發言人吳伯揚表示，沒有一定要在哪個特別時日通車，安全一定是最大的考量，但也會爭取在最快的時間內，讓鄉親往來大小金門間更便利。吳伯揚轉述，照目前進度，10月底完成相關的工程介面施作沒有問題；而通車啟用標準，是指需辦理驗收程序，並符合相關行車安全條件，以及完成交通控制系統測試。

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高公局進一步說明，目前大橋工程將先辦理部分驗收（含橋梁結構體、橋面設施類），驗收缺失部分請廠商進行改善，另將第1、2階段通車履勘合併辦理後，報主管機關辦理第3階段通車履勘，並完成缺失改善，達到通車標準後，高公局再函報縣府擇期開放通車。

金門大橋西起小金門烈嶼鄉后頭湖埔路，東到大金門金寧鄉湖下慈湖路，全線長約5.4公里，跨海橋梁段約4.77公里。今天陪同會勘的結構技師公會全國聯合會前理事長蔡榮根說，金門大橋最困難之處是在全球數一數二堅硬的花崗岩上打樁，現在只剩最後一哩路，大家再加油。（編輯：謝雅竹）1110930

金門縣議會議長洪允典（前左）30日率議員赴金門大橋施工現場會勘，聽取台灣世曦工程公司人員簡報大橋施工相關事宜。中央社記者黃慧敏攝 111年9月30日
金門縣議會議長洪允典（前左）30日率議員赴金門大橋施工現場會勘，聽取台灣世曦工程公司人員簡報大橋施工相關事宜。中央社記者黃慧敏攝 111年9月30日
前結構技師公會全國聯合會理事長蔡榮根（前中）30日與金門縣議會議長洪允典（前右）前往會勘金門大橋時表示，大橋最困難的關鍵已過，只剩最後一哩路，大家再加油。中央社記者黃慧敏攝 111年9月30日
前結構技師公會全國聯合會理事長蔡榮根（前中）30日與金門縣議會議長洪允典（前右）前往會勘金門大橋時表示，大橋最困難的關鍵已過，只剩最後一哩路，大家再加油。中央社記者黃慧敏攝 111年9月30日
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