金門大橋將成新打卡點 楊鎮浯盼國境開放遊客更多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣長楊鎮浯（左5）30日在台北秋季旅展記者會上表示，這2年多受疫情影響，民眾無法出國，很多人到金門旅遊後，發現金門真的很好玩，其實是金門觀光也一直在進步；不只國旅正夯，也盼國境開放後能吸引更多國外觀光客訪金。（易飛網提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）金門縣長楊鎮浯今天在台北秋季旅展記者會說，這2年很多國人發現原來金門很好玩，10月底通車的金門大橋將成新打卡景點，不只國旅夯，盼國境開放後吸引更多國外觀光客。

金門大橋預定10月底通車，金門觀光發展邁入新紀元。金門縣政府、華信航空及旅遊電商易飛集團合作，今天在台北秋季旅展舉辦金門觀光推廣記者會。

楊鎮浯說，這2年多受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法出國，很多民眾到金門旅遊，發現金門真的很好玩，其實是金門的觀光一直在進步。他形容金門大橋是3門圍繞，兩邊是大、小金門，對面是廈門，獨一無二的美景，將是熱門打卡景點。

楊鎮浯說，有人問是否擔心國境即將解封，民眾出國旅遊變多，影響金門觀光，事實上他一點也不擔心，因為國境解封後，國外旅行團也可以來台灣，尤其金門發展「低碳旅遊」與「智慧觀光」，可以更輕鬆嚐遍金門的美食，欣賞金門特色風光，希望國門開放讓更多國外觀光客認識金門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華信航空台北、台中、高雄都有班機直飛金門，10月份起每天14班，華信說，配合旅客訂位需求也會彈性增班或放大機型，調派台灣虎航A320班機執行飛航任務，搭載更多旅客。

易飛網國際旅行社董事長周昀生說，金門一向是易飛網國內離島旅遊的重點城市，更是今年頗受國人好評的國旅首選，這次與金門縣政府、華信航空整合金門在地牛肉美食及伴手禮共16家業者、免稅店及旅宿業者等旅遊資源，打造「犇放金門牛肉美食節華信假期自由行」遊程，盼推薦國人以「低碳、永續與科技」的視角來認識金門。（編輯：謝雅竹）1110930