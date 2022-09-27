迎接金門大橋通車 縣府輔導烈嶼觀光產業提升

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）迎接金門大橋通車，金門縣長楊鎮浯今天訪視烈嶼鄉觀光產業輔導計畫成果；期許透過縣府持續的資源投入，帶動烈嶼觀光產業整體提升，在大橋開通和疫情解封後，招攬更多旅客。

楊鎮浯接受媒體聯訪表示，為大橋通車預做準備，由縣府主辦、國立高雄餐旅大學承辦的「因應大橋通車後烈嶼鄉觀光產業輔導實施計畫」，自2020年啟動，採陪伴式方式，共輔導8家商家。

楊鎮浯下午在計畫主持人劉喜臨陪同下，走訪各店家，關心業者整備情形。首站走訪在地養蜂人家「海霓蜜坊」，從空間重整到品牌識別系統，整體空間讓人耳目一新，並開發出以蜂蜜為主的野餐套組，讓遊客能在烈嶼美麗的海岸線旁輕鬆野餐。

第2站走訪烈嶼特色商家之一的「南華汽水廠」，店家透過硬體空間和氣氛重新營造，並結合在地文化資源，推出「烈嶼鄉在地文化小旅行體驗遊程」、「數位優化」、「上架電商平台」，在網紅踩線及媒體曝光後，南華汽水廠已逐漸成為烈嶼必訪景點。

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位於汽水廠2樓的「沐珈啡」，由烈嶼在地青年於年初營業；在輔導團隊的協助下，將餐飲技術升級、菜單及店內陳設調整，大幅改善工作效率。最後一站是「源興興柑仔店」，由傳統的柑仔店進行轉型，以視覺設計系統和故事行銷的方式，再由擺盤的重新設計，將餐點的視覺提升，突破一般人對柑仔店的想像，也讓源興興老字號風華再現。

訪視店家後，楊鎮浯感謝業者願意提升經營品質，並指示縣府持續投入資源，輔導更多的青年返鄉工作，讓烈嶼的觀光能量與品質持續升級，迎接大橋通車，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疾情解封後的世界觀光潮。（編輯：黃世雅）1110927

金門縣長楊鎮浯（右3）、觀光處長丁健剛（右）等人27日訪視烈嶼鄉觀光產業輔導計畫成果，造訪老字號新風貌的「華南汽水廠」，對業者改造軟硬體並推出體驗遊程、成功打造烈嶼必訪景點表示嘉許。中央社記者黃慧敏攝 111年9月27日