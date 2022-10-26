金門大橋30日通車 楊鎮浯：下階段爭取金廈大橋

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交通部長王國材指示30日開放金門大橋通車，金門縣長楊鎮浯（圖）開心向民眾宣布「金門大橋要通車了」，相信通車後，可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）交通部長王國材今天指示30日開放金門大橋通車，金門縣長楊鎮浯開心向民眾宣布「金門大橋要通車了」；楊鎮浯並預告，將在下一個階段全力爭取在金門和廈門間興建金廈大橋。

楊鎮浯傍晚在縣長辦公室召開記者會表示，金門大橋承載金門幾代的希望，前後推動20餘年、動土到完工12年，終於要在30日通車了。

對於地方上醞釀推動興建金門和廈門的金廈大橋，楊鎮浯表示，離島的交通建設永遠是重中之重，不管是金門大橋或島內港埠等其他交通設施，都是縣府不斷推動的重點，對外的聯絡方式也是縣府積極爭取，金廈大橋就是交通建設中的爭取重點。

楊鎮浯表示，在交通完整規劃中，金廈大橋將是下一個階段全力推動爭取的議題；不過，楊鎮浯也說，除了金廈大橋，金門交通建設還有很多選項，必須同步進行，縣府會積極推動。

前金門縣議員陳滄江已在月初成立「金廈大橋建設推動促進會籌備會」，評估推動興建金廈大橋的可行性，盼藉此緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展。

對於金門大橋，楊鎮浯說，安全最重要，縣府和交通部多次履勘後，確保大橋通車安全無虞，今天並和高公局長趙興華再次上橋查看，確保整體配套工程都能達到鄉親滿意標準，因此同意交通部30日通車建議，相信通車後，可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。

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有關通車典禮，楊鎮浯表示，將回歸到單純讓鄉親體驗通車的便利，並聚焦在通車喜悅上，當天是單純通車典禮，通車典禮後，下午3時正式通車。

金門縣公共車船管理處同時已完成大小金的陸上交通規劃；車船處長吳志偉告訴中央社記者，新增15路公車從小金九宮碼頭開往金城車站，35、36路開往金湖鎮山外金門醫院，每天上午6時30分到下午9時30分，共行駛40班次。（編輯：陳仁華）1111026