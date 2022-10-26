更多編輯台推薦新聞：
岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢
國際

岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金門大橋30日通車 楊鎮浯：下階段爭取金廈大橋

2022/10/26 19:01（10/26 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部長王國材指示30日開放金門大橋通車，金門縣長楊鎮浯（圖）開心向民眾宣布「金門大橋要通車了」，相信通車後，可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日
交通部長王國材指示30日開放金門大橋通車，金門縣長楊鎮浯（圖）開心向民眾宣布「金門大橋要通車了」，相信通車後，可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）交通部長王國材今天指示30日開放金門大橋通車，金門縣長楊鎮浯開心向民眾宣布「金門大橋要通車了」；楊鎮浯並預告，將在下一個階段全力爭取在金門和廈門間興建金廈大橋。

楊鎮浯傍晚在縣長辦公室召開記者會表示，金門大橋承載金門幾代的希望，前後推動20餘年、動土到完工12年，終於要在30日通車了。

對於地方上醞釀推動興建金門和廈門的金廈大橋，楊鎮浯表示，離島的交通建設永遠是重中之重，不管是金門大橋或島內港埠等其他交通設施，都是縣府不斷推動的重點，對外的聯絡方式也是縣府積極爭取，金廈大橋就是交通建設中的爭取重點。

楊鎮浯表示，在交通完整規劃中，金廈大橋將是下一個階段全力推動爭取的議題；不過，楊鎮浯也說，除了金廈大橋，金門交通建設還有很多選項，必須同步進行，縣府會積極推動。

前金門縣議員陳滄江已在月初成立「金廈大橋建設推動促進會籌備會」，評估推動興建金廈大橋的可行性，盼藉此緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展。

對於金門大橋，楊鎮浯說，安全最重要，縣府和交通部多次履勘後，確保大橋通車安全無虞，今天並和高公局長趙興華再次上橋查看，確保整體配套工程都能達到鄉親滿意標準，因此同意交通部30日通車建議，相信通車後，可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有關通車典禮，楊鎮浯表示，將回歸到單純讓鄉親體驗通車的便利，並聚焦在通車喜悅上，當天是單純通車典禮，通車典禮後，下午3時正式通車。

金門縣公共車船管理處同時已完成大小金的陸上交通規劃；車船處長吳志偉告訴中央社記者，新增15路公車從小金九宮碼頭開往金城車站，35、36路開往金湖鎮山外金門醫院，每天上午6時30分到下午9時30分，共行駛40班次。（編輯：陳仁華）1111026

交通部長王國材指示30日開放金門大橋通車，金門縣政府表示，通車典禮將回歸到單純讓鄉親體驗通車的便利，並聚焦在通車喜悅上。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日
交通部長王國材指示30日開放金門大橋通車，金門縣政府表示，通車典禮將回歸到單純讓鄉親體驗通車的便利，並聚焦在通車喜悅上。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日
楊鎮浯
金門完成社區長照拼圖 全台第2達標縣市 楊鎮浯競辦小三通復航連署 陳福海簽名響應
王國材
國3彰雲大橋設匝道銜接二水 交部允補助可行性評估 長榮航米蘭首航 交長：期待國內航空2024年重返榮景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族