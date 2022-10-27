更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
育兒津貼、托育補助取消排富條款 逾百萬幼兒受惠
首頁 / 地方
金門大橋
新聞專題
金門大橋1/10
首頁 / 地方

金門大橋通車在即 烈嶼增設智慧站牌

2022/10/27 10:27（10/27 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門大橋通車在即，金門縣公共車船管理處配合調整全縣公車路網，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED（圖）和立柱式太陽能電子紙智慧站牌共28座，免接電、免挖馬路，無陽光時可運作2週。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月27日
金門大橋通車在即，金門縣公共車船管理處配合調整全縣公車路網，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED（圖）和立柱式太陽能電子紙智慧站牌共28座，免接電、免挖馬路，無陽光時可運作2週。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門大橋通車在即，金門縣公共車船管理處配合調整全縣公車路網，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED和立柱式太陽能電子紙智慧站牌共28座，全縣智慧型公車站牌將大幅提高到66座。

連接金門本島（大金門）和烈嶼鄉（小金門）的金門大橋預定30日通車，車船處發布新聞表示，車船處長吳志偉近日到烈嶼鄉實地勘察，邀請烈嶼鄉公所研商，設置符合在地需求的智慧型站牌，讓烈嶼低碳島及智慧島的目標邁向新里程碑。

吳志偉表示，隨著大橋通車，盤整大小金門公車路網，新增15路、15A、15B、35路、36路、37路、38路及烈嶼至金門高職學生專車，將率先於烈嶼鄉增設附掛式LED智慧站牌20座，立柱式太陽能電子紙智慧站牌8座，並陸續各再建置34座、全縣累計將達66座智慧型公車站牌。

吳志偉說明，太陽能電子紙免接電智慧公車站牌，1天用電量約需63瓦，相較一般智慧型站牌需用市電約600多瓦更為省電，設置時免接電、免開挖馬路；電力全滿時，站牌可於無太陽情況下運作14天；站牌可同時顯示4條路線及具輪播功能，符合烈嶼地區綠能、低碳、永續的發展策略。

此外，車船處表示，今年度車船管理處為減少公車空繞，降低營運成本，金門公車APP預約加繞功能改採綁定手機功能的實名制措施，以金門大學公車站先行試辦。民眾預約後若無法如期乘車，必須在公車開車前30分鐘前取消預約，否則列入爽約記錄。爽約1次，停權7天；爽約記錄累計若超過3次，停權1個月。（編輯：謝雅竹）1111027

金門縣車船管理處說，隨著金門大橋通車，盤整大小金門公車路網，除了新增路線，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED智慧站牌和立柱式太陽能電子紙智慧站牌（圖）。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月27日
金門縣車船管理處說，隨著金門大橋通車，盤整大小金門公車路網，除了新增路線，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED智慧站牌和立柱式太陽能電子紙智慧站牌（圖）。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月27日
吳志偉
農藥快篩全球第一 農委會再推總生菌數最快測法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
金門大橋30日通車 楊鎮浯：下階段爭取金廈大橋