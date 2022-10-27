金門大橋通車在即 烈嶼增設智慧站牌

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金門大橋通車在即，金門縣公共車船管理處配合調整全縣公車路網，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED（圖）和立柱式太陽能電子紙智慧站牌共28座，免接電、免挖馬路，無陽光時可運作2週。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月27日

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門大橋通車在即，金門縣公共車船管理處配合調整全縣公車路網，並率先在烈嶼鄉增設附掛式LED和立柱式太陽能電子紙智慧站牌共28座，全縣智慧型公車站牌將大幅提高到66座。

連接金門本島（大金門）和烈嶼鄉（小金門）的金門大橋預定30日通車，車船處發布新聞表示，車船處長吳志偉近日到烈嶼鄉實地勘察，邀請烈嶼鄉公所研商，設置符合在地需求的智慧型站牌，讓烈嶼低碳島及智慧島的目標邁向新里程碑。

吳志偉表示，隨著大橋通車，盤整大小金門公車路網，新增15路、15A、15B、35路、36路、37路、38路及烈嶼至金門高職學生專車，將率先於烈嶼鄉增設附掛式LED智慧站牌20座，立柱式太陽能電子紙智慧站牌8座，並陸續各再建置34座、全縣累計將達66座智慧型公車站牌。

吳志偉說明，太陽能電子紙免接電智慧公車站牌，1天用電量約需63瓦，相較一般智慧型站牌需用市電約600多瓦更為省電，設置時免接電、免開挖馬路；電力全滿時，站牌可於無太陽情況下運作14天；站牌可同時顯示4條路線及具輪播功能，符合烈嶼地區綠能、低碳、永續的發展策略。

此外，車船處表示，今年度車船管理處為減少公車空繞，降低營運成本，金門公車APP預約加繞功能改採綁定手機功能的實名制措施，以金門大學公車站先行試辦。民眾預約後若無法如期乘車，必須在公車開車前30分鐘前取消預約，否則列入爽約記錄。爽約1次，停權7天；爽約記錄累計若超過3次，停權1個月。（編輯：謝雅竹）1111027