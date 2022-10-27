金門大橋通車在即 大型車進入烈嶼將總量管制

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門大橋30日通車，縣政府表示，通車後如遇強風、暴雨和濃霧，行車速限將從60公里降到30公里；為了避免過多大型車輛進入烈嶼，造成交通不堪負荷，大型車未申請，禁止通行。

觀光處發布新聞表示，金門大橋為全國首座跨海大橋，全長5.4公里，將成為金門本島（大金門）和烈嶼鄉（小金門）主要通路，往返僅需約10分鐘車程。為確保通行安全與順暢，研訂相關管理措施，呼籲用路人注意。

觀光處指出，大橋車道配置為雙向各一「混合車道」及「行人及自行車專用道」，汽機車應行駛於混合車道，行車速限一般情況下為60公里；如遇強風（平均風力6級或陣風8級）、暴雨（24小時累積350毫米或3小時累積200毫米）、濃霧（能見度小於200公尺），則調降為30公里，並建議行人及自行車暫停上橋。

此外，如中央氣象局發布海上颱風警報，或橋上發生重大災害事故等特殊狀況將封橋，維護用路人安全。

觀光處表示，為避免過多大型車輛進入烈嶼，影響道路承載能量，縣府已設立「申請金門大橋大型車通行申請系統」，管控大型車進入總量，到時非低碳及大眾運輸的「甲類大客車、10噸以上大型貨車及特種車」上橋24小時前，必須先到金門觀光旅遊網申請，預計28日起受理申請。未事先申請者禁止通行。

至於小型車和機車，將透過交通控制系統進行流量統計，並將視情況採取相關交通管理策略。

交通疏導部分，避免大型遊覽車過於集中某時段或路段，造成道路壅塞，觀光處長丁健剛建議遊覽車與旅行業者適時錯開遊覽時間及路線，並在路幅較窄的車轍道，以逆時針方向行駛，以達時間、空間上的分流。

丁健剛表示，通車初期，將在重要路段加強巡視、引導，大橋兩端重要路口節點同時建置「資訊可變標誌（CMS）」共14處，隨時發布天候、壅塞等特殊或突發狀況，供用路人及早因應。（編輯：謝雅竹）1111027