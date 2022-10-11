大鱗梅氏鯿唯一棲地 金門野放打造生態榮景

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大鱗梅氏鯿（Metzia mesembrinum）又稱大鱗細鯿，列為保育類野生動物，自1920年後，台灣本島大鱗梅氏鯿可以說是完全絕跡，目前僅知在金門本島的水域中還僅存少數不穩定的族群。（陳光耀提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）保育類動物大鱗梅氏鯿，全世界僅剩金門還有棲地。金門縣長楊鎮浯今天帶頭在太武池野放80尾魚苗，期盼成功復育台灣已失去蹤跡100年的大鱗梅氏鯿，恢復過往生態榮景。

大鱗梅氏鯿（Metzia mesembrinum），又稱大鱗細鯿，列為保育類野生動物，昔日棲息在台灣地區的淡水水域溪河、湖沼等地。楊鎮浯接受媒體聯訪表示，自1920年後，台灣本島大鱗梅氏鯿可以說是完全絕跡，目前僅知在金門本島的水域中還僅存少數不穩定的族群。

前金門縣野生動物救援暨保育協會理事長、再生魚坊負責人陳光耀說明，大約20年前，在金門斗門溪首次發現大鱗梅氏鯿，後來斗門溪族群消失，僅剩光前溪有少量不穩定的族群；近年更因乾旱，棲地不斷縮減，慶幸的是先前曾移地復育，目前仍有一定族群量，但仍岌岌可危。全世界僅剩金門還有大鱗梅氏鯿棲地。

金門縣府在農委會林務局經費挹注下，進行水域基礎工程，同步進行棲地保育，並移除外來魚種、龜類和斑腿樹蛙等，營造原始生物棲息環境，加上今年雨水足夠，將物種送回原始棲地。

陳光耀表示，選定太武池作為保種基地，是因為大鱗梅氏鯿的棲息地在金沙溪流域，包括斗門溪和光前溪，而太武池位於光前溪上游，自然環境較為穩定，外圍環境干擾程度低，不易受到外來物種侵襲；今天野放80尾，預定1年可繁殖。

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陳光耀的再生魚坊還有約150尾大鱗梅氏鯿，主要是用來保種；他說，未來持續與縣府合作，在水源較為穩定的農塘進行改善作業；未來將依循同樣模式，在適當時機野放魚苗，讓金門的大鱗梅氏鯿能達到穩定的族群數量。

縣府建設處長李有忠、金湖鎮代表會主席蔡乃靖和林務局屏東林區管理處、金門國家公園管理處等單位代表參與野放大鱗梅氏鯿；除了大鱗梅氏鯿，大家同時野放10隻金門保育類動物金龜。（編輯：郭諭儒）1111011

保育類動物大鱗梅氏鯿，全世界僅剩金門還有棲地。金門縣長楊鎮浯（右）11日帶頭在太武池野放80尾魚苗，期盼成功復育台灣已失去蹤跡100年的大鱗梅氏鯿。中央社記者黃慧敏攝 111年10月11日