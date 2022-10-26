牧師老兵重遊英雄島 期許金門為兩岸和平橋梁

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金門在地教會聯合辦理「金門大橋通車暨向老兵致敬」感恩大會，邀請曾在金門服役、現為牧師的老兵們舊地重遊，同時也呼應金門縣政府辦理的老兵召集令活動，眾人26日開心看到壯觀落成的金門大橋。中央社記者黃慧敏攝 111年10月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）多名30到50年前在金門服役、現在擔任基督教會的牧師老兵重返英雄島，他們今天看到壯觀金門大橋，期許未來更能興建金門到廈門的金廈大橋，讓金門能真正成為兩岸和平橋梁。

連接大小金門的金門大橋預定30日通車，為了迎接這個歷史時刻，金門在地教會聯合辦理「金門大橋通車暨向老兵致敬」感恩大會，邀請曾在金門服役而如今為牧師的老兵舊地重遊，為金門祝福禱告，同時呼應金門縣政府辦理的老兵召集令活動。

金門縣長楊鎮浯出席致詞表示，老兵承載金門近代史最沉重也最偉大的一頁，召集令活動不只是觀光活動，更是帶著大家不要遺忘那段歷史；他說，長5.4公里的大橋之路，走了30多年，即將通車，期盼透過老兵從金門搭起兩岸和平的橋梁。

60歲的布農族牧師伍約章民國75年到77年，在金門擔任輔導長、連長；81年二度來金，駐紮東碇島。他說，當年弟兄興建碉堡並參與地方建設，雖然辛苦，再回來時卻津津樂道當時怎麼敲花崗岩、怎麼建設，那時的苦，現在變成喜樂；當年流的汗，則成了口中的讚美。

民國59年到61年在金門服役的廖明發告訴中央社記者，他的夢想是當歌星，曾代表雲林縣參加歌唱比賽，不敵後來的知名歌手湯蘭花。歌星夢碎後服役，加上姊姊突然過世，廖明發心情盪到谷底，沒想到又抽中「金馬獎」。

廖明發說，那年頭到金門當兵，家人都會哭得死去活來；他帶著下部隊前外籍宣教士送給他聖經和荒漠甘泉來到小金門，心情相當平靜；除了籃球隊，並成立康樂隊，到大、二膽和猛虎嶼等離島勞軍，還當選金門優秀青年，在擎天廳接受表揚。

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陸軍官校58期的陳中秋，88年退役，現為中華宣教第一軍人教會主任牧師。他說，畢業後就到金東師擔任輔導長和排長，由於駐地在沙美，才剛信基督教不久的他就近到沙美基督長老教會聚會，同時教兒童主日學。他說，30年後舊地重遊，感覺好像又回到民國78年。

95歲的牧師陸振國八二三砲戰之後3度來到金門，退役後也因為宣教到金門到10多次，看到美輪美奐的金門大橋，他說，如果能蓋金廈大橋就更美了。陳中秋也說，看到金門大橋，期望以後小金門到廈門再蓋一座橋，到時候金門直通廈門，相信對兩岸觀光會有很大的幫助。（編輯：郭諭儒）1111026