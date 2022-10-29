金門大橋通車2 / 參與金門大橋興建 東丕員工：個人里程碑

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東丕營造在民國105年接手金門大橋未竟工程，在老幹新枝員工努力下，完成不可能的任務。年輕員工陳琛翰（右）和高鼎昇說，參與國家指標工程，是個人里程碑。 中央社記者黃慧敏攝 111年10月29日

全長5.4公里的金門大橋將於10月底通車，這項工程歷經5任縣長將近30年才興建完成，曾被諷刺為選舉時浮起來，選後沉下去的「選舉浮橋」，如今終於橫亙於金門本島與烈嶼之間的水道，把不知分開幾萬年的大、小金門島連接起來。這座大橋不僅是海上新的地標，也為金門整體發展帶來無可估量的前景。

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金門大橋通車2（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門大橋「第三手」承包商東丕營造，民國105年接手大橋工程時遭外界看衰；在老幹新枝員工齊心合力下，完成不可能的任務。他們說，能參與國家指標工程，是個人里程碑。

105年6月，金門大橋第2包商因進度嚴重落後遭解約；歷經3次招標，東丕於當年11月得標、12月28日動工。東丕董事長王銀和接受中央社訪問表示，全盛時期東丕有500人投入大橋，隨階段性任務完成，後期剩下約200員工。其中，工地主任高正廷在東丕服務20多年，曾參與高鐵隧道、蘇花改等重要國家工程，在他眼裡，工作態度和技術一流，是王銀和得力助手。

高正廷告訴中央社記者，金門大橋與其他橋梁工程最大不同之處在於海上工程難度高於陸地，特別是金烈海域海底花崗岩盤鑽掘、海流流速、潮差、霧季、東北季風等離岸環境充滿挑戰，突發狀況頻繁，團隊疲於奔命，好在團隊同心合力一一克服。

高正廷最難忘第一塊預鑄節塊吊裝情景。他說，由於必須配合潮汐，水流速度不那麼快時，才能讓節塊和橋面結合，團隊從當天晚上10時忙到隔日凌晨3時才完成。

來金門5年多，家住高雄的高正廷1個月回家1次，他說，其實不希望家人來金門，因為工作太忙，來了他無法招呼，反而增加困擾。通車在即，在工務所只見他有接不完的電話，不斷有人與他討論事情。看著大橋即將通車，他說，辛苦總是有代價的。

年紀輕輕的28歲的繪圖工程師高鼎昇、29歲的船舶工程師陳琛翰後期加入施工團隊。和其他東丕員工一樣，每天得5時30分起床、7時就得上工。他們說，這是因為清晨7時金門風力較小，這個時間工作阻力較小，11時午餐，下午1時30分接續工作。

高鼎昇每天得上橋觀察現場施工狀況，一旦不符合施工圖，必須立刻排解，找出替代方案；陳琛翰安排調度各式船舶和器具，還要駕船、開怪手，如遇強風，即便自認膽大的他，為了安全考量還是得放棄作業。除了橋上強勁風勢，紫外線也特別灼人，高鼎昇回憶剛到橋上1星期，臉部就曬到脫皮，苦不堪言。

要通車了，8月才升格當新手奶爸高鼎昇特別有感觸。他說，剛來大橋時工程進度約30%，現在的大橋就像經過懷胎10月，長成健全的嬰孩一樣。陳琛翰也說「能參與大型公共工程，是人生的里程碑」。

為了工程收尾，東丕很多員工每天只睡3、4小時，王銀和感謝員工付出，大家一起完成國家重大建設。交通部高速公路局人員透露，109年5月大橋完成最後1根基樁時，看到王銀和偷偷流下了眼淚。

71歲的王銀和領軍的東丕營造過去參與太平島碼頭工程，他自嘲說，當年有人會說「大家會記得你」，但「今天還有人記得我，明年沒有一個人會記得我」。也有人說，完成指標工程賺得好名聲；王銀和反問「誰願意花10幾億賺得名聲呢？」但面對大橋通車，王銀和難掩驕傲的說「金門大橋確實是自己47年職涯的代表作」。（編輯：孫承武）1111029