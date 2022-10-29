金門大橋通車4 / 金門大橋通車 烈嶼金寧旅遊攻略

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全長5.4公里的金門大橋將於10月底通車，這項工程歷經5任縣長將近30年才興建完成，曾被諷刺為選舉時浮起來，選後沉下去的「選舉浮橋」，如今終於橫亙於金門本島與烈嶼之間的水道，把不知分開幾萬年的大、小金門島連接起來。這座大橋不僅是海上新的地標，也為金門整體發展帶來無可估量的前景。

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金門大橋通車4（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）定位為「三分交通、七分觀光」的金門大橋，耗時12年興建，終於通車了。自此，大小金門連成完整的生活圈，許多遊客已在摩拳擦掌，準備一窺這國境之西更多風貌了。

金門大橋西起烈嶼鄉（小金門）后頭村湖浦路，東迄於金門本島（大金門）金寧鄉湖下村慈湖路，全長5.4公里，跨海橋段近4.8公里。遊客除了從橋上遠眺金烈海域風光，遠方的廈門高樓大廈也將映入眼簾。

大橋兩端各自擁有豐富的戰地遺跡、古樸的聚落，還有廣闊的田園風光，小麥或高粱在不同時節，搖曳生姿迎接來客；還有在地美食和創生小點，等待遊人品嚐。

旅客抵達金門，不妨先從大金端的金寧鄉著手。走訪北山播音牆，重溫「小鄧」鄧麗君甜美嗓音；到和平紀念公園裡的石蚵之家，飽嚐在地石蚵料理後，敲敲和平鐘，再走出園區，嚐嚐村裡的老麵茶，開啟兒時味蕾和記憶。

接近傍晚，走一趟慈堤三角堡和慈湖落日觀海平台，可看到大橋全景和金門限定的軌條砦；如果是冬季，更有機會捕捉鸕鶿千軍萬馬歸巢的壯觀場面。接著，朝大橋入口前進時，可先拐入海邊的舊事書坊，當個類文青再上橋，向烈嶼前進。

到了小金門，黃厝三層樓的芋頭冰和芋頭套餐，遠近馳名多年。在地青年經營的嘉年華冰果室和蔡師傅手工麵線近年已打出知名度。縣府因大橋通車，3年來輔導陪伴多家業者。其中，位於東林的華南汽水廠原本閒置多年，如今空間改換一新，陶藝老師林清渠夫婦更增加文化小旅行和體驗遊程，讓來到烈嶼，不再是走馬看花。

汽水廠樓上的沐珈啡，是由返鄉的烈嶼年輕夫婦謝東霖和Tiffany主理，結合在地食材推出的特色餐點，在粉色系空間裡，浪漫指數飆高，躋身網紅餐廳。此外，海霓蜜坊、老店新開的合成餅舖、源興興商店和新大同餐飲，都值得探索。

吃飽繼續上路，登上麒麟山頂，整座金門大橋盡收眼底；逛逛鐵漢堡、勇士堡和將軍堡後，欣賞小金特有的貓公石地質；再來到有著浪漫裝置地景的雙口海灘，是情侶見證愛情的勝地，在這裡，廈門近在咫尺，以觀景台上的望遠鏡可以看到對岸「一國兩制統一中國」的統戰標語。

在沙溪堡觀賞無敵夕陽美景後，如有體力，不妨到后麟步槍模擬射擊館，體驗一場虛擬的槍林彈雨巷戰。青岐的綠石槽，是3到5月的季節限定美景，不容錯過。

距烈嶼不遠的大膽島上的「三民主義統一中國」心戰牆 ，吸引中國遊客海上觀看，為對岸旅遊業者賺進大把鈔票；金門大橋成為新地標後，小金民眾深盼大橋也能成為兩岸旅遊新夯點。（編輯：孫承武）1111029