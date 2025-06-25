蔡振南「與惡II」賞詹子萱巴掌 心疼到快哭出來

（中央社記者洪素津台北25日電）演員蔡振南和詹子萱在影集「與惡II」飾演祖孫，劇中有賞巴掌戲碼，蔡振南說，一開始想借位，但詹子萱堅持打真的，沒想到被搧耳光後詹子萱臉腫到得冰敷，讓他心疼到快哭出來。

「我們與惡的距離II」熱播中，演員蔡振南、詹子萱、于子育、張軒睿今天出席宣傳記者會。談到劇中掌摑橋段，蔡振南說：「詹子萱希望我來真的，她硬要，可是我覺得她會受傷，可能會飛出去，我就不要。」後來被對方敬業精神感動，最後真的打下去。

蔡振南直言，「哇，我一巴掌打下去，我就看她拿冰包在敷，我都快哭出來，我一直問她還好吧，我心裡好痛，這部分對我來說最難熬。」

而戲裡馬國賢也被蔡振南賞巴掌，蔡振南笑說：「我完全沒有心疼，我沒有猶豫，打就對了，他是男生嘛，又做壞事。」

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詹子萱分享，一開始看到蔡振南時有點害怕，後來發現對方很溫暖。蔡振南坦言自己的臉長得比較兇，所以先釋出善意，這樣比較沒有殺傷力，「我現在一到片場就搞笑，我希望跟大家拉近距離，因為我沒表情或準備劇本的時候看起來很兇，但是我很少兇演員，大家都被我外表騙了。」

于子育在劇中得面對哥哥闖出的禍，她表示，每個家族可能都有一個傷腦筋的人，再怎麼氣可能還是會支援，「我們唯一能做的就是把自己做好」，把自己照顧好就是最好的體貼。（編輯：張雅淨）1140625