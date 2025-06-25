「民主練習中」記錄青年從政 遇人身威脅不輕易放棄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）紀錄片「民主，練習中」今晚首映，監製林正盛表示，人是活到老學到老，民主也要持續練習；片中3名返鄉從政主角提到曾遇人身威脅，但認為已經奮鬥到半路不會輕易放棄。

「民主，練習中」劇情描述3名太陽花世代年輕人，如何從社運現場走進地方政治，試圖挑戰根深蒂固地方勢力，也在一次次歷經挫折後，重新在理想與現實間找到新的平衡。監製林正盛、導演楊正欣及廖郁賢（阿賢）、傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）今天出席首映會並分享拍攝花絮，文化部長李遠與聯電創辦人曹興誠也出席觀影。

楊正欣表示，近日還有2部關於台灣政治的紀錄片「造山者－世紀的賭注」及「看不見的台灣」，檔期撞在一起，有點擔心；但林正盛認為，幾部片聚在一起反而會有一起衝高票房力量，而且有句話是人要活到老學到老，民主也是相同的，都要持續練習中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭稟翰與廖郁賢返鄉選舉並對抗地方派系時，都曾遭遇人身威脅，廖郁賢更曾接過「我要把你處理掉」等激進言論放話，讓媽媽相當擔心，但廖郁賢也體會到唯有人民積極參與公共事務，並透過實際行動投下一票，才能徹底實踐政治自由，開創一個真正屬於全體台灣人民的未來。

「民主，練習中」將於27日全台上映。（編輯：陳仁華）1140625