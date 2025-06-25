加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃博煒八仙塵爆截四肢求生 走過10年感謝醫療團隊「我有好好過生活」
首頁 / 娛樂

「民主練習中」記錄青年從政 遇人身威脅不輕易放棄

2025/6/25 19:46（6/25 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部長李遠（前右4）25日在台北信義威秀影城出席紀錄片「民主，練習中」首映會，與紀錄片導演楊正欣（前右5）、配樂朱頭皮（前右3）等人和出席首映會的民眾合影。中央社記者張新偉攝114年6月25日
文化部長李遠（前右4）25日在台北信義威秀影城出席紀錄片「民主，練習中」首映會，與紀錄片導演楊正欣（前右5）、配樂朱頭皮（前右3）等人和出席首映會的民眾合影。中央社記者張新偉攝114年6月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）紀錄片「民主，練習中」今晚首映，監製林正盛表示，人是活到老學到老，民主也要持續練習；片中3名返鄉從政主角提到曾遇人身威脅，但認為已經奮鬥到半路不會輕易放棄。

「民主，練習中」劇情描述3名太陽花世代年輕人，如何從社運現場走進地方政治，試圖挑戰根深蒂固地方勢力，也在一次次歷經挫折後，重新在理想與現實間找到新的平衡。監製林正盛、導演楊正欣及廖郁賢（阿賢）、傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）今天出席首映會並分享拍攝花絮，文化部長李遠與聯電創辦人曹興誠也出席觀影。

楊正欣表示，近日還有2部關於台灣政治的紀錄片「造山者－世紀的賭注」及「看不見的台灣」，檔期撞在一起，有點擔心；但林正盛認為，幾部片聚在一起反而會有一起衝高票房力量，而且有句話是人要活到老學到老，民主也是相同的，都要持續練習中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭稟翰與廖郁賢返鄉選舉並對抗地方派系時，都曾遭遇人身威脅，廖郁賢更曾接過「我要把你處理掉」等激進言論放話，讓媽媽相當擔心，但廖郁賢也體會到唯有人民積極參與公共事務，並透過實際行動投下一票，才能徹底實踐政治自由，開創一個真正屬於全體台灣人民的未來。

「民主，練習中」將於27日全台上映。（編輯：陳仁華）1140625

#小花
#林正盛
#阿賢
#曹興誠
#廖郁賢
#民主
#李遠
#楊正欣
紀錄片「民主，練習中」記者會25日下午在台北舉行，會後導演楊正欣（左2）、監製林正盛（前左3）、配樂朱頭皮（前左1）率領團隊走上街頭宣傳。中央社記者張新偉攝 114年6月25日
紀錄片「民主，練習中」記者會25日下午在台北舉行，會後導演楊正欣（左2）、監製林正盛（前左3）、配樂朱頭皮（前左1）率領團隊走上街頭宣傳。中央社記者張新偉攝 114年6月25日
林正盛
導演林正盛和楊正欣攜手 拍攝台東罷免影片[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：