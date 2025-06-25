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商仲：輝達效應助力 今年商用不動產交易量拚千億

2025/6/25 19:17（6/25 19:46 更新）
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信義全球資產公司25日舉辦年中記者會，信義集團品牌發展處暨關係企業處副總信泓浚（中）、信義全球資產總經理林三智（左）、信義全球資產顧問發展部經理林建勛（右）出席談今年商用不動產市場。中央社記者何秀玲攝 114年6月25日
信義全球資產公司25日舉辦年中記者會，信義集團品牌發展處暨關係企業處副總信泓浚（中）、信義全球資產總經理林三智（左）、信義全球資產顧問發展部經理林建勛（右）出席談今年商用不動產市場。中央社記者何秀玲攝 114年6月25日
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（中央社記者何秀玲台北25日電）信義全球資產公司總經理林三智表示，美國總統川普今年4月宣布對等關稅衝擊全球金融秩序，市場避險情緒升溫，今年第2季上市櫃法人商用不動產交易以購買居多，占比77%，顯見自用需求支撐，下半年可望穩健發展，今年全年交易金額挑戰新台幣1000億元大關。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月宣布，台灣總部將插旗北士科，市場關注是否帶動企業資金重新布局不動產。信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛說，北士科目前有仁寶總部進駐，加上輝達也宣布插旗，將有機會帶動產業上下游進駐。

信義全球資產公司今天舉辦2025年中記者會，林三智表示，根據信義全球資產公司統計，今年上半年整體商用不動產交易金額為530億元，雖略低於去年同期，但仍維持近年穩定水準，交易買方以產業為主，占比86%。

以產品類型來看，工業地產共314億元，占59%，為2011年有統計以來次高；其次為商辦和廠辦共214億元，占40%。

林三智說，川普今年4月宣布對等關稅後，今年第2季商用不動產交易為285億元，較去年同期229億元高，且上市櫃法人交易以購買居多，占比77%，處分占比則為23%，顯示關稅戰雖影響市場信心，但是企業實質需求仍在，預估下半年交易金額可望維持穩定，為「穩健中求發展」。

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他進一步表示，因黃仁勳今年5月宣布將設立輝達台灣總部，預期將帶動產業轉型，下半年市場動能將是小換大、舊換新、租轉買需求；另外，美國宣布對等關稅，使股債匯市波動大，也讓企業去思考資金避險保值，甚至有企業為了營運資金而處分資產，讓資產能活化。

對於黃仁勳宣布進駐北士科，林三智表示，商業不動產發展關鍵在於3大因素，分別為軌道建設、產業聚落以及大廠帶動效應。以北士科為例，雖距離捷運站尚有一段距離，但區域周邊未來有機會出現輕軌，加上區內已有多座新商辦大樓興建中，有新供給出來通常都十分搶手，有望逐步形成產業聚落與大廠群聚效應。（編輯：林家嫻）1140625

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