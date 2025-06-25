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新北塭仔圳第1區配地27日出爐 30天內可提異議

2025/6/25 19:00
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北地政局今天表示，塭仔圳市地重劃案（第1區）土地分配結果27日將出爐，公告至7月28日止。4000多名地主可於30天公告期間瀏覽相關資料，若對分配有異議，可以書面提出。

地政局今天發布新表示，為讓塭仔圳重劃區第1區土地分配作業順利，已舉辦4場土地分配原則說明會；今年1月舉辦12場土地分配草案說明會，向區內4000多名地主說明配地相關原則及規定。

地政局說，在配地草案期間，陸續彙整地主意見、配合中央社宅政策整合調配社會住宅預定地，且有政風人員全程參與，以確保配地作業公平公正。

地政局說，分配結果將於27日出爐並正式公告30天。民眾可至新北市泰山區及新莊區公所、新北市地政局官網，閱覽公告及相關圖冊資料，若對分配結果有異議，請於30天內以書面提出。

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地政局說，公告期間（不含例假日）的上班時間，將有專人駐點於泰山區公所、新莊區公所、地政局重劃科提供相關諮詢。如逾期未提出異議者，其分配結果於公告期滿時確定。

地政局提醒，土地分配相關問題切勿聽信坊間其他訊息，有任何疑慮可撥打1999市政服務專線轉接地政局詢問，也可參閱新北市地政局「防範不動產詐騙專區」。（編輯：龍柏安）1140625

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