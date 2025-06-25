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林子崴睽違2年回歸一軍 回憶漫長復健之路感性落淚

2025/6/25 19:32
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（中央社記者楊啟芳新北25日電）中職樂天桃猿投手林子崴昨天睽違超過2年再度回一軍先發，他今天表示，昨天比完賽在洗澡時，腦海中浮現開刀、復健辛苦的過程而掉淚，「這段路真的很辛苦，經歷太多事了。」

23歲左投林子崴在2020年進職棒，不過於2023年9月動了左手肘韌帶置換手術（Tommy John），上次一軍出賽已經是2023年4月26日的事情。桃猿隊昨天與味全龍隊交手的賽事，林子崴復出先發，用74球投4局，失1分非責失。

睽違2年多再度站上一軍舞台，林子崴坦言，其實昨天賽後學長黃子鵬在集合時，就在大家面前鼓勵他，「老虎學長（黃子鵬）也叫我講話、我就哭了，但也沒有到爆哭啦，就是有點哽咽那種。」不過他笑說，在回家洗澡時，聽到蘇打綠的「十年一刻」，「聽一聽我就哭了，突然好多畫面。」

林子崴提到，開刀、復健這段路真的很辛苦，「很多事情其實都是大家看不到的，我覺得開刀的人都不容易。」他也提到，在經歷這些困難後，已經變得跟以前不一樣，「心態也成長蠻多的，經歷太多事情了。」

桃猿總教練古久保健二指出，林子崴很有機會擠進下半季的先發輪值，對此林子崴則說：「好好努力，在顆數內就盡我自己最大努力。」

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林子崴傷後更改了投球動作，他透露，是去年請教旅美左投林昱珉，「因為那時候一開始傳接球，其實有點抓不太到重心，我就問他可不可以幫助我。」林子崴指出，現在的動作跟一開始與林昱珉學習的有點不太一樣，「後來我是越做越多之後，找出自己的風格，練了差不多半年。」

換了新動作後，林子崴認為，自己在節奏上變比較明確，「知道哪一個點要出力，只要把節奏做好，就知道什麼時候該做什麼。」（編輯：龍柏安）1140625

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