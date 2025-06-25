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昇恆昌桃機C區免稅店ROT案啟用 盼行銷台灣

2025/6/25 21:17
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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）昇恆昌免稅商店表示，歷時5年完成桃機二航廈管制區C區綜合免稅店ROT（修建－營運－移轉）招商案，將以「行銷台灣、接軌世界．精彩心動線」為國門注入嶄新能量。

昇恆昌免稅商店今天在桃園機場召開記者會，董事長江松樺指出，昇恆昌免稅商店零政府補助投入資金，歷時5年全面完成「桃園國際機場第二航廈管制區C區綜合免稅店ROT招商案」。

江松樺說，此案於2018年得標、2019年起執行，期間遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，但昇恆昌堅持不裁員、不減薪，兼顧服務品質與員工生計，克服施工困難於2025年完工。

他表示，昇恆昌以「行銷台灣、接軌世界．精彩心動線」為主題，打造包括博物館商店；透過自營、招商雙軌制導入米其林推薦餐廳美食；融合AI（人工智慧）互動、台灣在地文化等特色，翻新10間傳統候機室。

江松樺說，昇恆昌對推廣台灣文化更不遺餘力，以「人文」為本，提升旅客在免稅商店、餐飲及公共服務的三大體驗，將桃機打造為「文化型機場」，為台灣國門注入嶄新能量。

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中華文化總會秘書長李厚慶到場頒發感謝狀，他表示，昇恆昌團隊把桃機每個候機室打造成有溫暖的地方，除了各式主題，並舉辦總統文化獎特展。文化總會近幾年希望能夠講台灣的故事、提供新一代舞台讓全世界知道，感謝昇恆昌一直做文總的夥伴．做台灣文化的推手，讓世界看見台灣並推動藝術的平權。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫與會表示，昇恆昌在疫情期間面對旅客大幅減少、營運受創艱困情況下，仍堅守崗位、全力支持機場營運的精神深感敬佩。桃機作為台灣的國門，是由多方組成的「機場大聯盟」共同撐起營運體系，未來期盼能持續攜手合作，推動機場排名再提升。（編輯：戴光育）1140625

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