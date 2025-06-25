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晚間影音新聞／國造潛艦海鯤號分階段海測 海軍：規劃9月底完成
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台韓合作選秀節目「宇宙啦啦隊」 7月海選招募中

2025/6/25 18:45
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（中央社記者洪素津台北25日電）綜藝製作人B2（陳彥銘）推出選秀節目「宇宙啦啦隊」，打造台灣娛樂圈下一波青春女力風潮，節目啟動全台徵選，「宇宙海選召集日」將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行。

選秀節目「宇宙啦啦隊」不只是單純的啦啦隊選拔，也是專業偶像養成計畫，曾經締造「康熙來了」、「模范棒棒堂」及「小姐不熙娣」等節目的製作人B2透過新聞稿表示：「這將會是台灣選秀節目中規模最大、企圖心最強的一次嘗試，通過層層甄選的練習生，還將前往韓國，接受數月來自頂尖學校與老師的魔鬼訓練，目標是打造出台灣自己的偶像養成制度。」

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談及節目的起心動念，B2表示，節目以「當真心渴望，全宇宙都會幫妳」為核心精神，象徵每名參賽者都是值得全宇宙應援的存在，這不只是女孩們的一場競賽，更是一段夢想實現的旅程，透過嚴格選拔與專業培訓，尋找具備潛力、熱情與實力的女孩，組成全新宇宙級啦啦隊團體出道。

節目首波實體活動「宇宙海選召集日」，將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行，這場選拔不限演藝背景，無論是素人或已具表演經驗的女孩，只要擁有對舞台的熱情與展現自我的勇氣，都歡迎踴躍報名參與，朝成為新世代啦啦隊明星邁進。（編輯：龍柏安）1140625

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