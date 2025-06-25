民團竹市宣講 高虹安、鄭正鈐出席籲投不同意罷免

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）民團今天晚間在新竹市舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動。停職中的新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐出席，呼籲民眾7月26日出門投「不同意罷免」。

「惡罷退散志工團」今晚於新竹市樹林頭夜市舉辦宣講，由時事評論員「歷史哥」李易修與志工團團長蔡壁如共同主持，除高虹安與鄭正鈐出席外，民眾黨台北市議員林珍羽、竹市議員李國璋等人也到場聲援。

高虹安致詞表示，新竹市面臨雙罷就是政治鬥爭與奪權操作，罷免新竹市長要花費新台幣3000多萬元公帑；若市長被罷免成功，將由民進黨執政的中央政府指派人選接任。

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鄭正鈐宣講說，他在立法院為新竹市爭取每年293億元統籌分配稅款，若此次藍營立委遭罷免，許多已通過法案恐將被推翻、沒收，呼籲民眾7月26日出門投下「不同意罷免」。

民進黨新竹市黨部主委、竹市議員施乃如向中央社表示，新竹市民2年多前給了高虹安機會，但她執政期間縣市治理表現墊底；鄭正鈐在國會對新竹市無實質貢獻，藍白總在舞台上合體欺騙民眾，市民已忍無可忍，才會團結發起罷免行動。（編輯：陳仁華、龍柏安）1140625