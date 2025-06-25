台南秘境千層岩瀑布5男大生戲水 1人溺水不治

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）5名男大生今天下午前往被部分網友譽為秘境的南化區關山里千層岩瀑布戲水，其中20歲侯姓男子溺水，救難人員抵達檢傷為OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救仍不治。

台南市政府消防局下午1時25分獲報，指稱在南化區千層岩瀑布發生疑似溺水案件，立即調派3部各式車輛、7名警義消人員前往救援，由於案發地點偏僻、道路難行，救難人員轉接駁農用貨車，於2時58分抵達並接觸到溺水者，初步檢傷為OHCA，先施以急救，帶離現場後由救護車送往醫院搶救。

警消人員初步調查，疑似為5名男性大學生相約至案發地點戲水，其中20歲侯男溺水，同行友人發現後拖帶至岸邊硬石上施以CPR，搶救人員到場接手急救，先以人力搬運離開，再接駁農用小貨車，轉由救護車送往衛福部台南醫院新化分院搶救，傍晚宣告不治，後續交由員警處理。

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位於南化區關山里的高水坑溪千層岩瀑布地點偏遠，但環境景色優美，被部分網友譽為秘境景點，但去年6月也曾發生民眾到千層岩瀑布下方溪流玩水，其中1人溺水事件。

台南市政府呼籲，夏天水域活動興盛，民眾玩水應評估水域狀況及自身能力，切勿單獨前往，且應選擇合法、安全水域，或由專業教練、救生員帶領從事水域活動，在做好相關安全準備工作後，才能玩得開心、玩得安心。（編輯：陳仁華）1140625