夏日水域活動多 體育署籲注意溯溪安全事項

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（中央社記者黎建忠台北15日電）體育署為維護民眾溯溪活動安全及保障消費者權益，已在今年2月函請各地方政府輔導轄內相關溯溪活動經營者和相關人員，並呼籲民眾一定要檢視溯溪活動注意事項，才能玩得安全。

體育署副署長洪志昌今天在記者會上表示，夏季已經來臨，所有的水域活動都是民眾首選，尤其溯溪算是近幾年來頗受歡迎的運動，可以在活動中感受沁涼水域，還可欣賞大自然的美景。

洪志昌強調，體育署每年都請地方政府查核並輔導轄內從事溯溪活動的經營者，於活動前檢具實施計畫，報活動所在地之主管機關備查，讓大家可以安全享受溯溪的樂趣。

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體育署呼籲民眾參與溯溪活動前，應先慎選合法的溯溪業者，並在簽訂相關契約時注意是否提供保險，以及是否安排足夠且專業的溯溪隨行人員。

體育署提醒民眾在從事溯溪活動過程中，除了要穿戴完整的安全救生裝備外，更不宜單獨行走，並隨時留意天氣變化，聽從專業的溯溪嚮導指示。（編輯：李亨山）1140515