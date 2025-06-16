戲水利用GoOcean平台掌握海象 海巡：避開潛藏風險

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）高溫炎熱天氣，許多人戲水消暑，東部海域近期發生數起溺水事故，海巡署呼籲民眾運用「GoOcean海洋遊憩風險資訊」平台，有即時海象、風速、波浪等資料，助避開危險時段與區域。

海巡署東部分署今天發布訊息表示，花東地區擁有壯麗海岸線與豐富水域資源，每年吸引大量國內外遊客前來從事浮潛、立式划槳（SUP）及其他海上活動；但海象瞬息萬變，離岸流、突發強浪與天氣驟變等風險潛藏，稍有不慎即可能釀成意外。

東部分署提醒，民眾海上活動前可查閱「GoOcean海洋遊憩風險資訊」平台；平台整合多個單位即時海象、風速、波浪與海流等資料，並以綠、黃、橘、紅4色燈號清楚標示風險等級，有助於民眾評估活動風險。

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東部分署指出，預定於6月19日及8月份，分別在花蓮與台東各辦理一場區域聯合搜救演練，強化跨機關協作能量與實際應處能力。

同時呼籲民眾從事海域活動時，務必穿著救生衣、結伴同行，隨時注意天候變化與海象資訊；若發現溺水事件，立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將迅速趕赴現場，全力守護民眾生命安全。（編輯：陳仁華）1140616