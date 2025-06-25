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柏霖入圍金曲自認性格敏感 專輯盼傳達情緒承認

2025/6/25 18:26
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（中央社台北25日電）歌手柏霖自認性格敏感，他認為這是祝福也是詛咒，他笑說因為自己是泰雅族又是閩南人，所以才會「泰敏感」，這次他以專輯「允許萬物破碎」入圍金曲歌王，想要傳達情緒的承認的重要。

柏霖之前歷經家人去世、事業瓶頸，有半年都不想跟人接觸、也不寫歌，有天他在家喝水，要把杯子放下時突然覺得「幹嘛那麼小心翼翼」，把杯子砸碎之後，連同櫥櫃裡的碗盤也一起砸了，之後花了2天收拾善後。

柏霖在接受中央社記者專訪時透露，他的敏感性格既是祝福也是詛咒，小事能成謬思女神也易成內耗源頭，他也玩起諧音梗，解釋性格形成的原因大概是因為他是泰雅族又是閩南人，所以才會「泰敏感」（太敏感）。

在盡情宣洩情緒後，柏霖也找到新專輯的方向，他透露，「允許萬物破碎」這張專輯的核心概念是「情緒的承認」，在瀕臨界線即將崩壞時要允許它發生。

柏霖解釋，專輯的意象、曲順及聲音錄製，就像情緒如滂沱大雨落在陡峭狹窄的山間，之後流向大海、一望無際，正如他的心境從混濁內耗到明亮通透，他也憑著這張專輯入圍今年金曲獎最佳華語男歌手獎。

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柏霖第一天進錄音室時還見血，因為燈光開關在錄音室門旁邊，剛好有人跟他同時進出，他的手卡在門縫，用力抽出時被開關的尖角削掉一塊皮，「不知為何，當下覺得最壞也就這樣了。」他也說，這肯定是張令他印象深刻的作品。

專輯從無到有，柏霖說「我好像渡過了一個大的坎」，在砸完東西撿拾碎片的過程，好像也把自己慢慢拾起，想通了哪些聲音與眼光自己並不需要，「從中最大的成長就是相信自己，我會繼續用音樂傳遞我的精神」。（編輯：龍柏安）1140625

柏霖
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