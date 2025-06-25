羅明才罷免案補件 若成案最快7/18審定投票日期

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（中央社記者高華謙台北25日電）國民黨立委羅明才罷免案今天補件，仍待新北市選委會查對並由中選會審定是否成案。中選會說，新北市選委會須在8月4日前查對完畢；此外，罷免案投票日期須經中選會委員會審定，下次中選會委員會開會日期是7月18日。

根據中選會資料，羅明才罷免案連署不足規定人數564人，必須在6月29日前補件。發起罷免羅明才的領銜人吳柏瑋，今天與罷團成員補送2040份二階連署書到新北市選委會。選委會表示，會立即將資料建檔後，提供新店戶政事務所查核。

針對新北市選委會查對期限，中選會今天說，依公職人員選罷法第83條規定，選委會收到立委罷免案連署人名冊後，應在40天內查對連署人名冊；補提查對期限也一樣。因此，羅明才罷免案補提連署人名冊查對期限是8月4日前。

中選會表示，這次補提連署人名冊數量經新北市選委會初點為2040份，新北市選委會將依法進行查對，並在法定期限內將查對結果函報中選會審定；如果提早完成查對，也會提早函報查對結果至中選會。

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中選會說，至於罷免案投票日期，依法定程序，須經中選會委員會依法審定，下次中選會委員會開會日期是7月18日；無論是新北市選委會與中選會都會依法辦理。

目前共有24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票；其餘需要補件的罷免案除了羅明才外，還有江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等4件，都需在6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。（編輯：林興盟）1140625