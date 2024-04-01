羅明才要金管會代邀餐敘 保險局：7家壽險高層出席

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（中央社記者謝方娪台北1日電）擔任立院財委會召委的國民黨立委羅明才要保險局出面邀壽險業與藍白立委餐敘，引起關注。金管會保險局長施瓊華今天表示，召委說財委會有新進委員，希望交流認識，共有7家壽險代表與會，金管會是當天才知道沒有民進黨立委出席。

媒體爆料，擔任立法院財政委員會召委的國民黨立委羅明才請金管會保險局出面，邀壽險公司董事長與財委會藍白立委餐敘，且未邀民進黨立委出席，引起關注。

金管會主委黃天牧今天率各局首長赴財委會專題報告並備詢，民進黨立委郭國文、李坤城及林楚茵均聚焦羅明才請保險局代邀壽險業董事長與藍白立委餐敘，國民黨立委王鴻薇則利用質詢時間強調此為正常的事情，「要藉此操作大可不必」。

李坤城質疑，他也是財委會新進委員，但並無受邀；施瓊華答詢時表示，主要是召委羅明才表達此次財委會有新進委員，希望大家能認識交流，並沒說僅有國民黨與民眾黨立委，金管會到當日才知道並無民進黨立委出席。

李坤城追問與會業者名單及餐敘內容，施瓊華表示，有些壽險公司代表沒空來，有出席的壽險公司共7家，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽、全球人壽、遠雄人壽及宏泰人壽，召委安排中午餐敘2小時，純粹交流認識，她也強調並無談到資本適足率（RBC）問題。

黃天牧表示，施瓊華有和他報告，召委希望財委會新進委員可了解一下壽險業情況，站在金管會立場，對於召委要求金管會安排見財委會新立委，金管會盡量去處理，對於各方立委表達不同意見，金管會都會參酌，以後會更周延處理。

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對於執政黨立委砲火，王鴻薇用質詢時間反擊「這是非常正常的事情」，她說，過去這段時間，壽險公司員工工會、8大行庫員工工會均有向她陳情，對於壽險業員工權益，她已正式提案要求金管會會同勞動部研議修正，這是在被爆料前已做的事，並非因應今天爆料而做；對於銀行員工會向她表達需求，她也會協助提案。

王鴻薇說，對立委而言，進入財委會，要聽業者意見、也聽員工意見，「有什麼問題？」她強調，「要拿這個做什麼操作，大可不必，相信我們委員都經得起檢驗」。（編輯：潘羿菁）1130401