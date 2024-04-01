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三商壽連4期RBC未達標 洽併購對象列自救方案之一

2024/4/1 17:11
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（中央社記者謝方娪台北1日電）2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比全數出爐，三商美邦人壽連4期RBC未達標，金管會已要求三商壽再提強化資本方案，三商壽除了增資、洽策略投資人外，洽併購對象也是選項之一。

2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比在今年3月底全數出爐，19家產險業全數高於法定門檻，為防疫雙險風暴後首見，壽險業則有2家資本亮紅燈，包括新光人壽資本不足、三商壽資本顯著不足。

金管會保險局長施瓊華今天在立法院財委會後接受媒體採訪表示，金管會有要求三商壽再提新強化資本方案，三商壽現在也在努力找方案中，除了洽特定人及辦理現金增資外，談併購對象也是三商壽方案之一。

施瓊華說，三商壽有詢問發債問題，若要發債，三商壽要尋求銀行保證，但保險公司無法作擔保；為強化資本，三商壽有多方洽談，除了洽特定人私募現增外，三商壽也有考慮和其他公司談併購，過去三商壽也每半年增資一次，今年還是要繼續增資。

施瓊華指出，三商壽現在看來比較能積極處理的，應是洽特定人現增。

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為強化體質，三商壽3月董事會通過擬辦理普通股現金增資發行不超過3億股，也擬私募普通股、特別股或國內可轉換公司債，其中，私募普通股或特別股總股數不超過40億股，私募國內可轉債發行總面額則以不超過30億元為限，3種私募有價證券種類，三商壽將採1種或2種以上搭配發行。

三商壽早在2022年8月董事會通過擬私募辦理普通股現金增資，預計在總股數不逾20億股額度內引進策略投資人強化資本，但至今三商壽尚未達成引進策略投資人目標。（編輯：楊凱翔）1130401

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