櫃買：考量券商改系統與測試 縮短零股撮合年底上線

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（中央社記者何秀玲台北28日電）立法院財政委員會今天考察櫃買中心業務，立委詢問零股交易撮合間隔時間縮短為5秒鐘，是否能提早實施；櫃買中心表示，考量到券商系統得更改也要測試，才預定年底實施。

盤中零股交易撮合間隔時間縮短為5秒鐘，預計今年12月2日起實施，立委王鴻薇表示， 零股交易已突破百萬戶，很多年輕人都想買台積電，但買不起一張，就會買零股，詢問該制度是否能提早，櫃買中心指出，考量到券商系統得更改也要測試，才會選年底實施。

立委羅明才表示，輝達執行長黃仁勳來台，其實無論是證交所或櫃買中心都可主動見面，或是透過台積電創辦人張忠謀，邀請輝達來台灣上市櫃，相信台灣未來交易市場會更好；如今台股已破2萬點，他認為，在大家共同努力下，希望下次能突破3萬點。

櫃買中心總經理李愛玲表示，股票交易面統計今年至3月22日止，上櫃股票日均成交值新台幣917.82億元，已超越去年全年704.91億元；如果加上股票、權證、ETF、ETN及轉換公司債等上櫃有價證券，日成交值達1076.42億元，也超越去年778.47億元；外資持股市值比例為16.85%。

另外，ETF方面，截至今年至3月22日止，上櫃股票ETF共計有7檔，總資產規模148.48億元，上櫃債券ETF共計有81檔，總資產規模達新台幣2兆2855億元，占台灣整體ETF市場50.41%；她也提到，截至今年至3月22日止，日均成交金額中光是債券ETF金額就達近130億元。

金管會也對櫃買中心重要業務提出4大期許，首先是建構更具國際競爭力的永續發展債券市場，再來是協助上櫃公司執行永續發展作為，引領企業進行淨零碳排，回應全球永續發展行動與國家淨零碳排目標。

第3則是發展多元商品，櫃買中心將研議多資產型ETF、主動型ETF、基金架構REITs以及證券商發行掛牌式結構型商品櫃檯買賣制度的可能性；第4是善用金融監理科技及大數據，提升市場效能。（編輯：張均懋）1130328