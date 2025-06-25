罷免陳乃瑜涉偽造提議書 國民黨立委羅明才服務處3人聲押

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）北檢偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，昨展開搜索約談。檢察官訊後，今天凌晨向法院聲押禁見國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理林姿伶與劉時郡。

此外，同案被告羅明才助理陳穩圓、罷免陳乃瑜領銜人曾濬各以新台幣10萬元交保，新北市新店區中正里里長辜鳳琴、張北里里長鄭富濃各以8萬元交保；備補領銜人蕭賜聰、福民里里長盧浩賢則無保請回。

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台北地檢署表示，日前接獲網紅「四叉貓」告發，指陳乃瑜罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，並向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取提議人資料，分析相關事證及筆跡鑑定，確認部分提議人確有遭冒名情況。

為釐清案情與保全證據，北檢昨天指揮法務部調查局新北市調處兵分多路搜索，包括涉案被告住處、羅明才新店服務處辦公位置等地，並約談9名被告到案說明，全案朝刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪持續偵辦。（編輯：黃名璽、李淑華）1140625