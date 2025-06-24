罷免提議書涉偽造案 國民黨新北書記長100萬元交保

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）新北檢偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，今天起訴31人。檢方將羈押中的陳貞容移審法院，新北地院晚間裁定陳貞容以新台幣100萬元交保，限制住居、限制出境出海8月。

新北地檢署指出，偵結民進黨立委蘇巧慧、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造案，涉偽造罷免提議共2566份，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。

檢方指出，陳貞容在本案位居領導地位，起初否認犯罪，後坦承受黨中央指示負責罷免案，因黨中央要求，為達成提議人名冊目標數，才會召集黨部人員偽造蘇巧慧罷免案提議人名冊，並發放紅包等，但對於與謝慶認等人共同涉嫌偽造張宏陸罷免案提議人名冊部分，仍矢口否認，未能完整交代犯罪經過，難認犯後態度良好，建請法院從重量刑。

在押的陳貞容今天移審新北地方法院，晚間9時30分新北地院召開移審庭，陳貞容從開庭就不斷拭淚。面對法官詢問，陳貞容承認，指示偽造立委蘇巧慧罷免案提議人名冊。

陳貞容稱，當天因為臨時數量不夠，她才請人員協助把黨員名冊抄寫上去。她也坦承抄寫的部分，確實未經過本人同意。

對於法官詢問是否涉指示偽造立委張宏陸罷免案提議人名冊，陳貞容否認，並稱沒有授意板橋區黨部執行長謝慶認抄黨員名冊。她在庭上哭著說：「希望能夠交保。」

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新北地院法官表示，經訊問後，認陳貞容涉犯個資法、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞，但考量被告涉案情節與比例原則，認尚無羈押之必要，裁定100萬元交保，限制住居、限制出境出海8月，且不得與其他證人接觸。

陳貞容約於晚間10時37分辦保完成，步出新北地院，面對記者提問是否有話想說、為什麼要造假等，她均不發一語，在旁人陪同下快步離去。（編輯：陳正健）1140624