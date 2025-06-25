陳乃瑜罷免案涉偽造 羅明才服務處2人收押

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）北檢偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，今天向法院聲押禁見國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理劉時郡與林姿伶。北院晚間諭知繆、劉2人羈押禁見。

此外，同案被告林姿伶，法官則諭知以新台幣20萬元交保。

台北地檢署昨天表示，日前接獲網紅「四叉貓」告發，指稱陳乃瑜罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，並向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取提議人資料，分析事證及筆跡鑑定，確認部分提議人確有遭冒名情況。

為釐清案情與保全證據，北檢昨天指揮法務部調查局新北市調查處兵分多路搜索，包括國民黨立委羅明才新店服務處辦公位置等地，並約談9名被告到案說明。

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檢察官複訊後，認定新店服務處主任繆維蕙、助理劉時郡與林姿伶，涉犯刑法偽造文書、違反個人資料保護法，罪嫌重大，有勾串共犯、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

至於羅明才新店服務處助理陳穩圓、罷免陳乃瑜領銜人曾濬，訊後各以10萬元交保，新北市新店區中正里里長辜鳳琴、張北里里長鄭富濃各以8萬元交保；備補領銜人蕭賜聰、福民里里長盧浩賢則無保請回。（編輯：陳仁華）1140625