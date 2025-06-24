老牌高慶泉醬油導入智能設備 提升產品穩定性

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）國內最大黑豆醬油製造廠「高慶泉」導入智能設備與自動化技術，改善種麴生產環境，大幅提升產品穩定性，鞏固企業生產核心命脈，也透過積極推動多項環境保護措施綠色轉型。

位於南投縣南投市的高慶泉股份有限公司有86年歷史，辦公室大廳懸掛的「慶泉醬油工廠」老招牌見證企業走過的歲月，廠房內上千發酵桶整齊排列，瀰漫醬香，見證代代相傳「用心釀造」精神。

耐心等待180天熟成發酵，釀造風味純正的醬油是高慶泉1939年創廠起的堅持，而歷經數十載耕耘，高慶泉已發展出約206項自有品牌產品，承接超過350項代工品項，橫跨家庭調味、餐飲通路乃至便利商店調味醬包。

第3代經營者、37歲的高慶泉副總經理高浚祐告訴中央社記者，隨外食人口持續增加，公司早在轉型中導入原廠委託製造（OEM）、原廠委託設計代工（ODM）模式，依客戶及通路需求量身打造口味與配方，為企業開拓全新成長曲線。

「傳產不只是守成，而是要順應時代，創造價值」，高浚祐以年輕世代觀點與市場敏銳度，為這個傳統品牌注入新活力與彈性。

拓展多元產品線、重塑品牌年輕形象，高慶泉也積極導入智慧科技轉型，透過電腦智能管理系統，精準掌控製麴階段溫度與溼度，提升發酵穩定性，確保每批醬油品質如一、安全無虞。

釀造好醬油，從嚴選原料、菌種與水源，到日曝夜露自然發酵，每一環節都不可馬虎，而製麴溫度更是關鍵中的關鍵，決定風味層次與產品品質優劣。

高浚祐表示，高慶泉堅持古法釀造核心精神，也積極擁抱科技革新，是台灣首家導入「智能黑豆製麴」系統的醬油企業。早年製麴全靠人工值守麴床，隨時監控溫、溼度變化，如果控制不當導致溫度過高，麴菌可能面臨死亡風險，深夜也要輪班巡查。

高浚祐說，如今透過AI（人工智慧）管理系統，可24小時即時監控，一旦環境數值超標就自動發出警示，廠務人員可迅速前往調整，主管也能透過手機遠端掌握狀況，全面提升作業效率與品質控管精準度。

除AI智慧系統全天候監控製程溫、溼度，高慶泉也積極參與經濟部針對中小型製造業（僱用員工10人以上）推動的「低碳及智慧化升級轉型補助計畫」，提出「醬油智能設備與自動化生產升級計畫」。

透過這項計畫導入AI智慧管理系統，大幅提升製麴階段品質穩定度，進一步確保產出的醬油符合甲級標準，更貼近現代消費者口味需求。

高慶泉公司表示，製麴是極仰賴經驗與技術的工藝，品質優劣與麴室內溫、溼度、翻麴頻率及進出風量等息息相關，這些參數非固定數值，須依麴菌不同生長階段即時調整，過往全仰賴人工操作，參數調控常由於人員經驗差異而產生偏差，導致麴菌品質難穩定維持，成為生產管理一大挑戰。

透過AI種麴設備與製麴自動化系統，高慶泉藉智慧製程與自動化控制，提升生產品質穩定性，大幅節省人力操作與管理成本，也結合經濟部推動「中小型製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫」，積極投入資源購置自動化製麴系統，導入AI製麴製程優化技術，強化製程穩定與彈性，朝高效率、高品質、在地化智慧生產模式邁進。

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除推動智慧製造轉型，高慶泉也將「清潔生產」視為企業永續發展重要目標，透過多項節能減碳與資源循環措施，包括冰水主機離峰運轉、蒸氣餘熱回收、污水厭氧處理、冷卻水再利用、全面改用天然氣、導入電動堆高機、更換LED燈具、設太陽能熱水器與雨水回收系統，並採用紅外線感應式水龍頭以降低耗水量。

憑藉這些具體作為，展現對永續經營與環境責任的承諾，高慶泉獲經濟部產業發展署核發「清潔生產評估系統合格證書」，朝「綠色工廠標章」目標穩健邁進。（編輯：李明宗）1140624