白冰冰不捨好友余丹丹 赴告別式送最後一程

（中央社記者洪素津台北25日電）藝人余丹丹日前病逝，白冰冰急赴她的告別式要送最後一程，白冰冰感嘆沒見到余丹丹最後一面，因為她怕病容不好看，這讓白冰冰很不捨，特別在網路節目分享她的知名歌曲來緬懷。

白冰冰與資深藝人余丹丹是出道時的好友，有50年的交情，不過余丹丹生病時怕狀態不好看，便婉拒白冰冰去探病，讓她留下遺憾，未見到最後一面，白冰冰透過新聞稿表示，「我心中滿滿的不捨，家屬很低調，但她過去唱了不少好歌，我覺得不能就這樣無聲無息的走了，希望大家可以緬懷她。」

余丹丹是童星出道，5歲就開始唱歌，演過不少歌仔戲，曾與李如麟歌仔戲團，唐美雲歌仔戲團合作，也唱過「總是為著愛」、「憶戀思景」等當年紅極一時的歌曲，也曾參與連續劇「草螟弄雞公」的演出。

透過 Google News 追蹤中央社

白冰冰透露，余丹丹夫妻人都很好，還曾被人倒債新台幣2億元，「他是信任朋友才借錢給對方，但對方竟欠錢不還，當時他們還有請我幫忙，我前面打給債務人都還有接電話，後面就都不接，這件事對他們夫妻的打擊很大。」

白冰冰在余丹丹的告別式上，鼓勵余丹丹的老公和3個小孩要加油，並徵得家屬同意，特別在網路節目分享余丹丹2首知名的歌曲「總是為著愛」、「憶戀思景」，希望大家記得她最愛的好朋友余丹丹。（編輯：李亨山）1140625