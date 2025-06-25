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李東洺先發5局好投 坦言上半季一度陷低潮泥淖

2025/6/25 22:09
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（中央社記者楊啟芳新北25日電）中職富邦悍將李東洺今天主投5局無失分，助球隊以2比0完封樂天桃猿，終於拿下本季第2勝；李東洺表示，其實之前曾遇低潮「不知道該怎麼辦」，但在教練協助下已慢慢改善。

今天在新莊球場賽事，林岳谷在1局下就從霸鉧德（Jonathan Bermúdez）手中轟出陽春砲，為睽違近2年的全壘打；4局下戴培峰選到保送後盜上二壘，陳真再敲安打送回1分。終場悍將以2比0擊退桃猿，繼昨天擊退統一獅後，連2天完封對手，桃猿上半季淘汰指數剩2。

悍將先發投手李東洺此戰用94球投5局，僅被擊出4支安打，出現2次保送，飆出7次三振，沒有失分，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。

談到李東洺表現，悍將總教練陳金鋒表示，「還算OK，但有時候1局用球數會突然比較多，不然其他都算正常。」李東洺則表示，今天比賽有時候比較容易讓首名打者上壘，「不過之後幾個打者就會進入狀況，加上培峰給我引導，讓我把打者抓下來」。

上半季進入尾聲，李東洺表示，「算合格，至少有幾場算投得還不錯，但希望自己再穩定一點」；他說，上半季先發10場投不到50局（47.1局），自己還有很大進步空間，包括用球數、投球局數。

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李東洺透露，其實上半季一度遇到撞牆期，「算是第一次遇到的狀況，投出來的球自已感受得到，變化球種都有狀況、都丟不出來，而且直球威力包括球速、轉速也都下降，當時不知道該怎麼辦。」

李東洺也提到，剛好當時在客場嘉義市、澄清湖等地，沒有看數據的設備，「沒有器材可以知道發生什麼事，那時候真的滿掙扎的，陷在泥淖裡沒辦法解決」；不過他表示，後來教練協助找到問題點，比賽中也漸漸抓到變化球感覺，有愈來愈好。（編輯：陳仁華）1140625

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