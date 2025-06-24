賴瑞隆宣講挺罷免 藍營：不接受外地政客訓花蓮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁團隊今天傍晚在花蓮縣街頭舉牌，民主進步黨籍立委賴瑞隆站「公民肥皂箱」宣講；國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志說，不接受外地政客教訓花蓮。

賴瑞隆接受媒體聯訪表示，特別到花蓮為花蓮夥伴們加油，2個月前已看到花蓮氣氛改變，再次造訪鼓勵花蓮人勇敢站出來7月26日投罷免同意票。

他說，去年國會亂象最主要關鍵人物是傅崐萁（花蓮選舉區選出），帶頭導致國會荒腔走板，亂刪預算，讓整個行政機關難運作，甚至讓中國共產黨的手伸進國會，影響民主。罷免一定要成功，改變國會結構。

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吳建志告訴中央社記者，所謂「立法院亂象」，明眼人都看得出是民進黨不願接受國會監督才發生朝野衝突。傅崐萁質詢問政、監督預算完全依法行使職權，反觀民進黨卻想用罷免關掉監督聲音，這才是真正破壞民主、干擾國會運作的罪魁禍首。

他說，不反對民主，也尊重公民行使罷免權，但反對政治操弄與抹黑式罷免、反對打著改革旗號進行鬥爭。（編輯：方沛清/李明宗）1140624

花蓮罷免團體「微光花蓮」團隊成員24日傍晚在花蓮市區街頭舉牌表達立場，呼籲民眾7月26日出門投下「同意罷免」票。中央社記者李先鳳攝 114年6月24日