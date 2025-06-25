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議員指滲透群組抓飆車族 新北警局長澄清：網巡

2025/6/25 20:33
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（中央社記者王鴻國新北25日電）議員表示，警察可以臥底，滲透群組抓飆車族。新北市警察局長廖訓誠說明，這是網路巡查，不能講臥底；但群組的審核趨嚴，要加入不容易，甚至群組會當天成立當天解散。

民眾黨新北市議員陳世軒今天在新北市議會質詢表示，暑假將至，噪音車亂象恐再升溫，新北市雖設有約210處噪音科技執法據點，每年透過科技執法舉發約4000件，但飆車族改車深夜或凌晨飆車，不僅驚擾民眾作息，孩童也常被嚇醒大哭。

陳世軒說，警方雖嚴格執法但仍是防不勝防、抓不慎抓，警方目前也有一些手段可進行阻絕飆車，他詢問廖訓誠「局長，我知道你們有滲透群組，實務上怎麼做？」

廖訓誠答詢表示，這些飆車族早期有一個群組，所以警方有想辦法進入到這個群組。可是後來發現，這個群組審核越來越嚴，所以要加入已不是那麼簡單，飆車族後來知道警方的查緝手段後，有些群組是「當天成立，當天解散」。

陳世軒說，警察可以臥底，因為飆車群組都會公布何時在哪裏集合及準備跑。

廖訓誠立即表示，「這個我們是網路巡查啦，不能講臥底」。

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陳世軒說，同意不講臥底、是網路巡查，但警察要加強滲透，才有辦法真的去抓到他們，否則等到民眾檢舉，警察到場，飆車族都不知道跑到哪了，不可能抓到。

最後，陳世軒建議新北市應比照桃園市作法，大量部署無人巡迴式移動科技執法設備，以靈活機動方式取締噪音車輛。這種不需人力值守的系統，可在飆車族常出沒的時段與路段「出奇制勝」，提升嚇阻力道。（編輯：戴光育）1140625

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