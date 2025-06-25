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瑠公圳蔡金木宅列暫定古蹟 屋主獲法院通知強拆取消

2025/6/25 19:06
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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新店瑠公圳蔡金木老宅案纏訟多年，新北市文化局表示，收到登錄文化資產申請後，今天依法列為暫定古蹟，6個月內完成現勘及文資審議。屋主賴碧珍說，收到法院取消強拆的通知。

反共護台志工聯盟24日召開「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，包括民進黨立委陳培瑜、瑠公圳蔡金木老宅屋主賴碧珍、罷免團體代表、政治工作者出席。

與會人員指出，屋主提供老宅當作罷免連署站後，法院通知26日執行強制拆除，質疑在政治敏感時刻被突襲拆屋，是遭到報復。

新北市政府文化局昨天發布新聞資料指出，蔡宅建於瑠公圳公有土地上，此地後續由農田水利會出售予民間建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院執行處於近日發出執行通知。

對於蔡宅提出相關文資保存申請，文化局昨天表示，自接獲「瑠公圳新店圳頭水岸地景」文化資產保存提報起，即依文化資產保存法規定踐行法定審查程序，邀集文資審議委員、提報人及相關單位辦理現地會勘，並依據文化景觀登錄及廢止審查辦法相關基準進行審議。

文化局昨天指出，經充分審查與討論後，文資審議委員認為此案尚未具備登錄文化資產法定標準，決議不予列冊追蹤。

案件不予列冊追蹤後，文化局昨天表示，賴姓女子於23日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人身分申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築，將依法辦理後續現勘與審議程序，並重申文資審議均秉持專業、公正、依法原則進行，不涉及任何政治操作與目的。

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文化局今天再以訊息說明，依據文資法第20條規定，依法將蔡宅列為暫定古蹟，並將於6個月內完成相關現勘及文資審議程序，審慎評估其是否具備登錄為古蹟或歷史建築的價值。

賴碧珍今天下午告訴中央社記者，上午收到法院寄送的取消執行強制拆除通知，但她認為危機尚未解除，預定今天晚間7時舉辦的「守護民主、守護老宅，讓光不滅」活動仍會照常舉行。（編輯：戴光育、蕭博文）1140625

賴碧珍
新店瑠公圳老宅拆除案 新北：列為暫訂古蹟將現勘新店瑠公圳老宅拆除案 新北：依法辦理文資審議程序
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