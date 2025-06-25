加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃博煒八仙塵爆截四肢求生 走過10年感謝醫療團隊「我有好好過生活」
首頁 / 兩岸

中共官媒：一些年輕幹部違法亂紀 膽子不小令人咋舌

2025/6/25 20:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中共近來加大反腐力道，查出不少年輕幹部違法亂紀案例，引發外界關注。中共官媒人民日報24日發表文章，直指一些年輕幹部違法亂紀案例令人咋舌，儘管年齡不大職級不高，但「胃口、膽子都不小，為害不淺」。

這篇以「年輕幹部是腐敗高危人群嗎？」為題的文章指出，近來有關年輕幹部違紀的討論引發關注。「玩心重、混日子、說話隨意、口大氣粗、精神空虛、貪圖享樂、社會交往復雜、生活不檢點」，成為各地對年輕幹部查擺問題的關鍵詞。

文章指出，從上述關鍵詞來看，一些年輕幹部的思想品質、工作作風和精神狀態「似乎出了問題，哪一條都很不簡單」，一段時間裡，關於年輕幹部違法亂紀的典型案例令人咋舌。

這篇文章舉例，有人為了玩網路遊戲不惜挪用人民幣數百萬元公款儲值的；有人則深陷網路賭博、直播打賞、奢侈享受不可自拔的。儘管有些年輕幹部「年齡不大、職級不高，但胃口、膽子都不小，為害不淺、影響尤甚」。

文章說，中國不少年輕人消費觀念超前，興趣愛好多，花得也多。一些工作崗位薪酬待遇不高，壓力責任卻不少，導致個別年輕幹部產生職業落差感，在自己經手的環節「撈錢、擠油水」，把本該用到工作中的技術實力、創新能力，用到了篡改網路程序、盜取單位數據、侵入系統截取資金上，「能力越大、危害越大」。

這篇文章提到，一些單位對年輕幹部「重使用、輕管理，只鼓勵、不教育」。有的單位任由年輕幹部濫用公章；有的隨意讓年輕幹部代筆審批；有的以專業特長為由不區分會計與出納。種種做法，客觀上為年輕幹部違紀違法創造了便利條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文章警告，年輕幹部「不是腐敗的天然免疫群體」。如果存在個人思想滑坡、環境煽風點火、制度缺位失位，再優秀的天之驕子，稍有不慎也會淪為階下囚。

文章還說，腐敗與年齡不存在強相關（高度相關），腐敗也不是哪個群體獨有的問題，真正需要關注的是「權力的制約、黨性的淬鍊和意志品質的健全」。中國當前對年輕幹部的警示教育，並不是在污名化或標籤化這一群體，而是「關卡前置」，把工作做到前面，讓年輕幹部儘早知道該不該做、能不能幹，避免悔之晚矣。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140625

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：