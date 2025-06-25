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工研院菁英獎技術 聚焦AI應用和環境永續

2025/6/25 13:07（6/25 14:06 更新）
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工研院25日召開記者會，由院長劉文雄（右4）主持，宣布今年菁英獎技術。中央社記者張建中攝 114年6月25日
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（中央社記者張建中新竹25日電）工研院今年度菁英獎得獎技術今天出爐，院長劉文雄表示，得獎的6項技術以2大特點為主，包括人工智慧（AI）多元應用及環境永續貢獻。

劉文雄指出，工研院團隊利用AI技術協助便利商店進行人流和租金分析，協助選址及商品陳列規劃，並用以即時監控、掌握設備壽命與進行故障辨識，還與台灣自來水公司合作，檢測地下漏水。

劉文雄表示，工研院開發出低功耗AI架構，適用於無人機和機器人等，另與台灣光罩合作，以雷射取代傳統銲接，結合數位孿生與智慧感測，有助減少碳排，工研院還開發觸媒，精準聚合高值聚乙烯（PE）及聚烯烴彈性體（POE）。工研院菁英獎主要鼓勵更多員工投入更多研發。

工研院指出，「商業服務智慧革新」及「預兆診斷技術及應用」獲得產業化貢獻獎，其中，商業服務智慧革新整合AI、物聯網、自動化和電腦視覺技術，協助全家、美廉社等業者，提升效率，已創造超過新台幣3億元收入。

預兆診斷技術及應用是結合AI演算法及30年機械數據，能夠即時監測、預測設備壽命，並診斷故障，協助企業預警異常，降低維修成本與停機風險，已出貨超過1500套，服務逾200家企業，應用於半導體、風電和工具機等領域。

工研院表示，「超低功耗邊緣辨識技術」、「智慧管路洩漏聽診系統」、「H型鋼構雷射銲接技術」及「乙烯聚合高值技術」獲得傑出研究獎。

超低功耗邊緣辨識技術是以記憶體運算架構設計，減少資料搬運耗能，已與感測器及微控制器業者合作，可導入無人機和機器人等應用。

智慧管路洩漏聽診系統可以即時分析地底聲振訊號，快速識別與精準定位漏水，已與自來水公司合作，成功定位834處漏水點，每年節水超過1094萬噸。這技術可應用於油氣管線監測。

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H型鋼構雷射銲接技術利用數位孿生、銲道追蹤等技術，產速提升5倍，成本降低至少1/3，碳排可減少88%，以量產逾2000公噸鋼構。

乙烯聚合高值技術已與石化業者合作，加速在地化量產，並強化乙烯高值材料供應鏈，可應用於電纜、機器人零件等領域。（編輯：翟思嘉）1140625

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工研院開發超低功耗邊緣辨識技術，是以記憶體運算架構設計，減少資料搬運耗能，已與感測器及微控制器業者合作，可導入無人機和機器人等應用，獲傑出研究獎。中央社記者張建中攝 114年6月25日
工研院開發超低功耗邊緣辨識技術，是以記憶體運算架構設計，減少資料搬運耗能，已與感測器及微控制器業者合作，可導入無人機和機器人等應用，獲傑出研究獎。中央社記者張建中攝 114年6月25日
工研院預兆診斷技術及應用結合AI演算法及30年機械數據，能夠即時監測、預測設備壽命，並診斷故障，協助企業預警異常，降低維修成本與停機風險，已出貨超過1500套，服務逾200家企業，獲產業化貢獻獎。中央社記者張建中攝 114年6月25日
工研院預兆診斷技術及應用結合AI演算法及30年機械數據，能夠即時監測、預測設備壽命，並診斷故障，協助企業預警異常，降低維修成本與停機風險，已出貨超過1500套，服務逾200家企業，獲產業化貢獻獎。中央社記者張建中攝 114年6月25日
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