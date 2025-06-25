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5年培育7千幼教師資 準公幼「全園代理」將解約

2025/6/25 19:08
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（中央社記者陳至中台北25日電）幼教工會今天指「準公幼」長期依賴代理制度，聘用非專業背景人員。教育部表示，已啟動人力培育方案，預計5年培育7000師資，且準公幼若全園都是代理人員，限期未改善將解除契約。

全國幼教產業工會今天在台北召開記者會，理事長許文菁指出，許多「準公幼」濫用「教保服務人員條例施行細則」第8條第1項，即報請縣市教育局核准，就可聘用未具幼教背景、僅受過短期訓練的大學畢業生，導致許多非專業人員進入現場，影響教保品質。

幼教工會指出，政府花錢補貼「準公幼」，但準公幼卻沒有改善薪資待遇，依賴代理制度節省人力成本，與近來頻傳的虐童事件有高度關聯。

對此，教育部今天傍晚回應中央社指出，因應幼教現場的人力需求，除持續協助現職人員進修取得幼教師、教保員資格，也規劃5年期的「教保服務在職人力培育方案」，自113學年起5年內增量培育在職人力7000人（含幼教師、教保員）。

教育部規劃，幼教師資專班每年培育1000人，學士後教保員專班每年培育400人。以114學年度為例，幼教師資專班開辦21班，核定招收1115人；學士後教保員專班開辦7班，核定招收310人。

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教育部表示，近年也透過調整幼兒園師生比，減輕教保服務人員的工作負擔，並完善待遇、福利，引領私幼調整薪資，鼓勵優秀從業人員留任，並吸引更多人才投入。

教育部強調，教保服務品質奠基於人員的穩定。依法「準公幼」如果全園都是代理人員，當學年限期改善超過2次，縣市政府可於下一個學年度解除契約。（編輯：李亨山）1140625

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