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新光三越氣爆案 事發樓層蒐證完畢業者可進場修繕

2025/6/25 18:46（6/25 19:03 更新）
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新光三越台中中港店2025年2月13日氣爆，目前正依修復計畫施工，建物外觀搭起工程鷹架及防護網。中央社記者趙麗妍攝 114年6月21日
新光三越台中中港店2025年2月13日氣爆，目前正依修復計畫施工，建物外觀搭起工程鷹架及防護網。中央社記者趙麗妍攝 114年6月21日
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（中央社記者蘇木春台中25日電）新光三越台中店今年2月間發生氣爆案，全館至今封館停業中，其中事發的11、12樓案發後遭檢方管制；台中地檢署今天表示，考量蒐證完備，已解除封鎖，交還業者修繕。

台中地檢署今天表示，檢方今天重回新光三越台中店氣爆案的11、12樓現場勘查，經與警方與新光三越人員最後確認後，考量檢方偵辦進度與蒐證完備，准予11、12樓解除封鎖，交還業者可進場修繕。

新光三越公司今天透過文字稿表示，新光三越台中店持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」修復工程中，將以安全第一優先，依規加速進行相關修復作業及此次11、12樓解封區域。

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新光三越百貨台中中港店，今年2月13日發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過澳門一家7口，祖父母罹難，命危的2歲女童後來雖由醫療包機轉送回澳門醫治，但不久後仍不幸離世，總計造成5死。台中新光三越自氣爆後，全館至今封館停業中。

中檢今年4月間陸續通知發包工程的新光三越百貨股份有限公司、承攬室內裝修設計的工程公司及中下游拆除承包業者、施工人員共11名被告到案，訊問後依過失致死等罪嫌，諭知以新台幣10萬元到60萬元不等金額交保，全案持續調查釐清。（編輯：陳仁華）1140625

#新光三越
#澳門
#台中地檢署
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