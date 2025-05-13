中市府：新光三越修復計畫 未提分層營業申請

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）坊間傳出新光三越台中中港店預計在暑假恢復營業或分層營業，台中市都發局表示，新光三越提出整體修復計劃並非部份修復，且未接獲分層營業申請，安全是唯一條件。

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，目前仍在修復。台中市議會今天召開都發建設水利業務質詢，藍、綠市議員都關心新光三越何時可恢復營業。

都發局長李正偉表示，新光三越有提出「整體修復至可供使用計畫書」，預計內部修復約7月完成，外牆修復11月底完工，市府希望新光三越整棟修復後再營業，並未收到部分樓層恢復營業計畫書。

國民黨市議員李中認為，應委託「責任負責人」做實質審查，市府只須行政審查，可解決政府人力不足與效率問題，對民眾也較有保障。

民進黨市議員王立任呼籲室內裝修工程應比照公共工程設置告示牌作法，清楚揭示施工期間、申報編號等等資訊，提升透明度與民眾監督參與機會。

民進黨市議員陳淑華、陳俞融要求，「安全是唯一的標準」，市府安全把關應該做在前面，而非等事件發生後，才發起全市大稽查。

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李正偉指出，新光三越目前按照計畫進行修復改善，完工後仍須報請都發局，市府會重新檢查是否涉及室內裝修，公共安全中的消防安全系統、垂直升降系統及緊急逃生系統，是否有依照標準恢復；他強調，公共安全、消費安全及法令程序完備，是市府把關三大條件。

新光三越透過文字回覆，新光三越提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復。（編輯：陳仁華）1140513

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，目前進行內外部整建計畫，坊間傳出將在6月恢復營業。民進黨台中市議員蕭隆澤（左起）、陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳雅惠13日質詢關心。（市議員陳俞融提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月13日