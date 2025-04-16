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台中新光三越氣爆被告增至11人 檢方續管制案發現場

2025/4/16 15:22（4/16 16:02 更新）
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台中新光三越氣爆案釀5死，全案累計11名被告，案發現場仍管制中。（中央社檔案照片）
台中新光三越氣爆案釀5死，全案累計11名被告，案發現場仍管制中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中新光三越氣爆案釀5死。中檢今天表示，日前再通知1名新光三越台中店謝姓組長到案，訊後列被告諭知新台幣40萬元交保，全案累計11名被告。案發現場仍管制中，持續調查釐清。

台中地檢署今天表示，檢方持續通知涉案人員到案釐清，14日再通知新光三越台中店安全維護組謝姓組長到案，經檢方訊問後，認定涉案過失致死等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以40萬元交保。

另外，台中新光三越氣爆後，市府勒令全館停用中，外界關心整建修復進度。中檢表示，目前事發現場為保全證據仍管制中，若施工單位有進入現場必要性，必須向台中市警局第六分局提出申請，再由警方陪同。

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中檢偵辦台中新光三越氣爆案，11日通知發包工程的新光三越百貨股份有限公司、承攬室內裝修設計的工程公司及中下游拆除承包業者、施工人員共10名被告到案，訊問後依過失致死等罪，諭知以10萬元到60萬元不等金額交保，目前累計已列11名被告，全案持續調查釐清。

新光三越百貨台中中港店2月13日發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過的澳門一家7口，祖父母罹難，命危的2歲女童後來雖由醫療包機轉送回澳門醫治，但不久後仍不幸離世。（編輯：黃名璽）1140416

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#澳門
#台中地檢署
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