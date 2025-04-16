台中新光三越氣爆釀5死 監委申請自動調查

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（中央社記者高華謙台北16日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。監委王幼玲、王麗珍、張菊芳今天說，事涉公共安全、人民生命及財產保護，有深入瞭解必要，已申請自動調查。

監委透過新聞稿表示，雖然此案已由檢方成立專案小組偵查事故原因，但事涉公共安全與人民生命及財產保護，政府應加以重視並確保完善相關法規。

監委指出，究竟本案行政調查結果為何；事發後處理程序、應變機制是否妥善周全；相關法令是否完備；後續預防對策為何等都待釐清，將深入調查。（編輯：林興盟）1140416