台中新光三越氣爆釀5死 監委申請自動調查
2025/4/16 15:10（4/16 15:30 更新）
（中央社記者高華謙台北16日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。監委王幼玲、王麗珍、張菊芳今天說，事涉公共安全、人民生命及財產保護，有深入瞭解必要，已申請自動調查。
監委透過新聞稿表示，雖然此案已由檢方成立專案小組偵查事故原因，但事涉公共安全與人民生命及財產保護，政府應加以重視並確保完善相關法規。
監委指出，究竟本案行政調查結果為何；事發後處理程序、應變機制是否妥善周全；相關法令是否完備；後續預防對策為何等都待釐清，將深入調查。（編輯：林興盟）1140416
延伸閱讀台中新光三越氣爆增列1被告 檢方續管制案發現場台中新光三越氣爆火調判定瓦斯氣爆 發現菸蒂等關鍵證據台中新光三越氣爆遭指天然氣總開關未關 欣中：非事實台中新光三越氣爆波及1樓廣場 男子急載澳門2歲童就醫成無名英雄
- 2025/04/16 15:22
- 台中新光三越氣爆釀5死 監委申請自動調查2025/04/16 15:10
- 2025/04/11 21:20
- 2025/04/11 20:11
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆案 總公司與承包商等10人交保